Varias ausencias para que la asamblea no se partidice

Uno de los ausentes en la movilización de productores rurales que se realizará esta tarde en Durazno será el senador y líder de Todos Luis Lacalle Pou, quien adelantó que no concurrirá "porque no importa si van los políticos, sino los reclamos". El otro que no estará es el senador colorado Pedro Bordaberry, para evitar la partidización del encuentro.

En la misma postura se encuentra el senador colorado Amorín Batlle (Proba) que aunque está de acuerdo con los postulados de la movilización, quiere no correr el riesgo de una politización. "Mi apoyo va a ser desde acá con una bandera uruguaya colgada en mi casa", explicó a El País.

Otro que no irá es el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, porque no quiere que se interprete que se pretende sacar rédito político de su concurrencia. "El tema no hay que politizarlo. Venimos denunciando el problema del agro hace más de un año. El reclamo de los productores es totalmente legítimo", aseguró en diálogo con El País. Según dijo, "esta movilización va a terminar de abrirle los ojos a un gobierno que está un poco de espaldas a la realidad de lo que está pasando en el campo y lo que pasa la mayoría de los trabajadores del país", sostuvo Novick.

En la misma línea, aseguró que "este es un tema que nació de gente que no tiene nada que ver con la política". Al tiempo que agregó que "la mayoría de la gente que inició este movimiento son votantes del Frente". "Nadie habla del verdadero problema del país que es el alto costo del Estado. La única forma que va tener el gobierno a mediano plazo de resolver todos los problemas es achicando el Estado y gestionando mejor", sostuvo.

Por su parte, el intendente de Durazno Carmelo Vidalín tampoco asistirá hoy al encuentro de los productores rurales, al entender que "el sistema político no debe ir a la movilización" para que los productores que asistan "lo hagan con la mayor libertad posible".