Asesinaron a 41 mujeres en diez meses; hubo 25 casos de femicidio

VIOLENCIA DE GÉNERO

Cada 8 horas se registró un crimen o intento; el 91% dentro de viviendas.

En el Día contra todas las formas de violencia hacia las mujeres anoche se iluminaron íconos. Foto: M. Bonjour

Hasta fines de octubre de este año 2017 se cometieron en Uruguay 41 asesinatos de mujeres; 23 fueron femicidios y hubo 13 casos de intento de asesinato contra personas de sexo femenino.

Esta información fue brindada en la tarde de ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo por técnicos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, la división Políticas de Género del Ministerio del Interior y ONU Mujeres.

Entre los antecedentes se dio cuenta de que en 2014 hubo 26 femicidios, (la mitad a manos de parejas o exparejas de la víctima fatal y la otra mitad por familiares), en 2015 se registraron 29 casos (87% por parejas o exparejas), y en 2016, 24 crímenes (66,7% por parejas o exparejas).

Sin contar los femicidios de las niñas Valentina y Brissa ocurridos en este mes de noviembre, en 2017, cada 8 días hubo un femicidio o intento. El 91,3% de los casos ocurrió dentro de residencias, un 4,3% en la vía pública y otro 4,3% en lugares diversos a esos.

En cuanto a la convivencia se apunta que en el 56,5% de los casos las personas en conflicto convivían al momento del ataque, el 26,1% lo hizo antes y el 17,4% no lo hizo nunca.

En relación a los femicidios íntimos o familiares, el 65,2% de las mujeres asesinadas tenía entre 18 y 47 años de edad. Hasta el 31 de octubre, en 2017 no se había registrado ningún femicidio contra menores de 17 años.

El 78,3% de los femicidios se cometió sin que hubiera denuncias previas y el 21,7% después de que ya existieran denuncias por violencia. Solo en dos casos existían medidas cautelares vigentes.

Los criminales.

La estadística de los autores de los femicidios íntimos o familiares señala que el 78,3% fueron hombres de 18 a 47 años de edad.

Un 43,5% de los asesinos tenía entre 18 y 32 años. El porcentaje de criminalidad baja entre hombres de 48 a 62 años a un 4,3% pero asciende al 17,4% en crímenes perpetrados por hombres de 63 y más años. En el 78,3% de los femicidios del período citado los autores carecían de antecedentes penales. Del total, el 70% fue procesado y el 30% se suicidó.

Las agresiones se realizaron en la mayoría de los ataques con arma blanca o de fuego (un 34,8% en ambos casos); el 17,4% de los crímenes se dio por asfixia y un 13% por golpes con distintos objetos pesados.

Alertas.

Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2017 hubo 31.854 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, es decir 104 por día, una cada 14 minutos.

El 68,6% de esos conflictos se dio con exparejas o con personas con vínculo sexual, y el 30,8% con familiares sanguíneos o políticos.

En el 44% de los casos se comprobó violencia física, en el 43% violencia psicológica, en el 10% violencia económica y en el 3% violencia sexual. En el 36,6% los agredidos resultaron lesionados.

El 72,8% de las víctimas fueron mujeres y el 27,2% varones. La faja etaria en donde fue mayor el porcentaje de mujeres afectadas es la que va de 29 a 38 años (un 82%).

El 42% de las víctimas de violencia tenía menores a cargo; en el 10% de esos casos las amenazas se realizaron con armas de fuego, y en el 50% había medidas cautelares previas para los agresores.

Un récord de denuncias por violencia en este 2017.

El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad informó ayer que en lo que va de 2017 se hicieron más denuncias que durante el pasado año. Mientras que hasta octubre se habían registrado 31.854, en todo el 2016 fueron recibidas 30.344. "La violencia de género no se combate solamente mejorando la actuación policial, precisamos un gran cambio cultural", dijo en el acto el ministro del Interior Eduardo Bonomi. "Tampoco es posible dar respuesta adecuada a quien denuncia si no lo hacemos integralmente; pensar juntos es el primer paso para un abordaje eficaz, eficiente y oportuno", agregó Bonomi.

Las mujeres, los niños y los jóvenes.

El 72,8% de quienes denunciaron haber sufrido violencia doméstica son mujeres, y solamente un 27,2% hombres. En cuanto a los indagados por este tipo de denuncias, el 77,8% está compuesto por hombres y el 22,2% por mujeres.

De las 31.854 denuncias realizadas entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2017, 28.648 se debieron exclusivamente a violencia doméstica, según el informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad presentado ayer.

Entre las denuncias por violencia a niños en el tramo de 0 a 12 años, casi la mitad de las víctimas (45%) fueron varones y el 54% niñas. El porcentaje de víctimas femeninas aumenta considerablemente respecto al de varones en los tramos de mayor edad, principalmente desde los 21 a 38 años, faja etaria en donde los casos de violencia de diversa especie ascienden a un 82%.

Los datos que se poseen desde 2013 a 2016 indican que las mayores tasas de femicidios se dieron en Treinta y Tres, Tacuarembó, Paysandú, Maldonado, Rocha, Cerro Largo y Florida.

Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2017 hubo 1.011 casos de víctimas de explotación y abuso sexual a niños y adolescentes en Uruguay: el 37% fueron adolescentes mujeres, el 39,5% niñas, el 18% niños y el 5,5% adolescentes varones.