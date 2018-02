Asesinan a joven cajera e hieren a guardia en un sangriento asalto

Montevideo fue escenario de una noche de sábado violenta al ser asesinada a sangre fría la joven cajera de un supermercado y estallar una situación caótica con robos a automovilistas en Avenida Italia, en la que fueron detenidas once personas.



El drama comenzó en el supermercado situado en la confluencia de Avenida Luis Alberto de Herrera y calle Urquiza.



Dos hombres llegaron en una moto e ingresaron en el local comercial, poco después de las 18:30 horas, amenazaron con un arma de fuego a las personas que se encontraban allí, tanto clientes como empleados y un guardia de seguridad.



De acuerdo con lo que surge de las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los delincuentes empujó y tiró al suelo al guardia y amenazó a una de las cajeras, exigiéndole que le entregara todo el dinero de la recaudación de la jornada.



Uno de los maleantes logró apoderarse del dinero de una de las cajas registradoras y al retirarse del local abrió fuego contra la joven que atendía la caja que está más cercana a la puerta de acceso al local.



La infortunada joven, identificada como Florencia Estefani Cabrera Suárez, de 26 años, falleció media hora después como consecuencia de la herida de bala que sufrió. El proyectil penetró por la espalda.



El delincuente que ingresó primero al supermercado, empujó y tiró al suelo al guardia de seguridad, así como efectuó un disparo que hizo impacto en el tórax y también le provocó una herida en el abdomen. Las autoridades identificaron al guardia como José Enrique Sánchez, de nacionalidad venezolana. El hombre fue trasladado de urgencia al Círculo Católico donde se encuentra internado.



Los dos maleantes lograron huir después de cometer la sangrienta acción.



Los investigadores revisan las imágenes de las cámaras de seguridad del local para identificar a los autores del asalto y del homicidio y realizar los operativos necesarios con la finalidad de detenerlos.



Tanto en el supermercado como en el barrio donde se cometió el crimen hay consternación por las terribles consecuencias del asalto.

Incidentes.

Anoche, otra zona de Montevideo también fue escenario de hechos de violencia. En Avenida Italia y Delgado estallaron lo que el Ministerio del Interior, a través de Unicom, calificó de “graves incidentes” protagonizados por 20 personas que actuaron de manera exaltada.



El grupo dominó el lugar y provocó daños y disturbios, incluyendo quema de cubiertas, corte del tránsito y agresiones a varios automovilistas, lo que determinó la intervención de la Policía.



Los automovilistas que pasaron por Avenida Italia y Delgado vivieron momentos de gran tensión, incertidumbre y temor, debido a la agresividad con la que actuaron los protagonistas de los disturbios.



Equipos especiales de PADO y de respuesta rápida tuvieron que actuar para que el orden y la tranquilidad retornaran a la zona, así como restablecer la circulación de vehículos y ómnibus.



De acuerdo con lo que informó el Ministerio del Interior, los funcionarios policiales detuvieron a once personas.



Los incidentes estallaron en el atardecer de ayer, 24 horas después del asesinato a balazos de un adolescente de 16 años, en la esquina de Santander y Rambla Euskalerría, en el barrio del Buceo.



Efectivos policiales que patrullaban por la zona escucharon los disparos y se dirigieron al lugar. Al llegar, vieron al joven tirado en la calle. Había sufrido varias heridas de arma de fuego, por lo que solicitaron un equipo médico, que constató el fallecimiento del adolescente.



Ya en la noche del viernes, a raíz del homicidio, hubo clima de alta tensión. Numerosas personas se congregaron en el lugar del crimen y arrojaron objetos contra los efectivos policiales, pero por suerte ninguno resultó herido. La policía logró hablar con dos vecinos, quienes manifestaron que escucharon dos disparos y luego vieron a un auto huir.



También en el barrio Buceo y por causas aún no establecidas, un hombre fue hallado muerto en la calle Rodríguez Castelao y Minnesota. El fallecido no tenía documentos.