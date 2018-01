Abogado de sindicalista dijo que el dinero incautado "es producto de 11 años de ahorro"

El abogado Juan Fagúndez defiende al sindicalista argentino detenido ayer Marcelo Balcedo. Según declaraciones de ayer a radio La Red Balcedo "tiene unos US$417.000 y unos 6000 euros que son de él, es un dinero que viene juntando desde hace 11 años".



Según publica hoy La Nación, Fagúndez aseguró que no todos los autos incautados pertenecen a su defendido. De los 14 autos de alta gama que se hallaron en la lujosa chacra cercana a Piriápolis, (Mercedes-Benz edición McLaren, una Ferrari California y un Chevrolet Camaro-, solo un Porsche figura a nombre de su mujer, Paola Fiege, que también se encuentra detenida.



Respecto de las supuestas vinculaciones de Balcedo con la banda rosarina de narcotraficantes Los Monos, Fagúndez expresó no tener "la menor idea". "No hay absolutamente nada vinculado al narcotráfico, drogas o alcohol ni en el pedido de extradición, ni en el interrogatorio, ni en sus declaraciones, ni en nada. No saltó nada de eso", dijo.



Balcedo se encuentra detenido en la Cárcel Central de Montevideo a la espera de la confirmación de su extradición a la Argentina. El sindicalista, que estuvo prófugo durante dos años en una causa en la que en 2007 fue acusado del delito de "coacción agravada", está acusado de extorsionar a políticos y a sindicalistas. Según Fagúndez, en el pedido de detención se lo acusa de malversación de fondos, asociación ilícita y posible lavado de dinero.



En la chacra "El Gran Chaparral" donde fue detenido gremialista de 54 años, en Cerro del Burro, a unos 40 kilómetros de Punta del Este, se secuestraron, además de dinero en efectivo en dólares y autos de alta gama, tres armas de guerra: una pistola Glock 9 mm con un kit para convertirla en una ametralladora; un revólver 38, y un fusil réplica del AR 15 calibre 22. Todas, acompañadas con una gran cantidad de municiones.