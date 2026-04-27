Números de la suerte para cada signo del zodíaco en la semana del 27 de abril de 2026: cuáles son los tuyos

En la creencia de ciertas prácticas espirituales y místicas, se asegura la existencia de números de la suerte, cifras que se consideran transportadoras de mensajes profundos y poderes especiales. Estos números, dotados de un simbolismo trascendental, se entrelazan con aspectos diversos de la vida humana y el universo, influyendo en destinos y fortunas, según las creencias populares.

Se cree que estos "números mágicos" no son solo dígitos, sino mensajes encriptados del cosmos. Cada uno cuenta con una vibración única que puede resonar en armonía con ciertos sucesos, situaciones o estados de conciencia. Desde tiempos antiguos, se han utilizado en prácticas como la numerología, la astrología y otras formas de adivinación para entender el curso de la vida y prever el futuro.

En esta semana que comienza el lunes 27 de abril de 2026, muchos lectores buscan una guía simple para organizar prioridades y ponerle foco a lo importante. En ese marco, el feng shui suele aportar una mirada práctica: cómo ciertos números pueden acompañar decisiones, orden y movimientos cotidianos, sin perder el criterio.

Números de la suerte por signo del zodíaco para la semana :

Aries : 4, 9, 16, 23, 34, 47

: 4, 9, 16, 23, 34, 47 Tauro : 2, 11, 18, 25, 33, 44

: 2, 11, 18, 25, 33, 44 Géminis : 5, 12, 19, 27, 38, 49

: 5, 12, 19, 27, 38, 49 Cáncer : 1, 8, 15, 22, 31, 43

: 1, 8, 15, 22, 31, 43 Leo : 6, 14, 21, 29, 36, 48

: 6, 14, 21, 29, 36, 48 Virgo : 3, 10, 17, 24, 35, 42

: 3, 10, 17, 24, 35, 42 Libra : 7, 13, 20, 28, 37, 45

: 7, 13, 20, 28, 37, 45 Escorpio : 9, 16, 26, 32, 41, 50

: 9, 16, 26, 32, 41, 50 Sagitario : 4, 12, 18, 30, 39, 46

: 4, 12, 18, 30, 39, 46 Capricornio : 2, 15, 23, 27, 40, 47

: 2, 15, 23, 27, 40, 47 Acuario : 6, 11, 22, 29, 34, 45

: 6, 11, 22, 29, 34, 45 Piscis: 1, 10, 19, 25, 36, 44

Como siempre, la idea es tomar estos números como una referencia liviana: pueden servir para elegir una fecha, ordenar una compra, seguir una corazonada o, con responsabilidad, probar suerte en un juego de azar. En tiempos de mucha información, a veces un pequeño guiño simbólico ayuda a decidir con más calma y atención.

Signos del zodíaco y números. Foto: Freepik.

De dónde vienen los números de la suerte

El Feng Shui, un antiguo sistema chino de adaptación de espacios, sostiene la creencia de que los números tienen una influencia determinante en el flujo de energía vital, o "chi", en un entorno. Se cree que ciertos números poseen una vibración singular que puede afectar positiva o negativamente la calidad del chi en un espacio determinado, así como influir en la fortuna y el bienestar de quienes lo habitan.

Los números de la suerte en el Feng Shui se utilizan para diversas metas, como la selección de fechas para acontecimientos importantes, la elección de números de casa, la disposición de muebles y la decoración de habitaciones. Estos números se basan en una combinación de creencias culturales, simbolismo y pronunciación fonética en chino.

Algunos de los números de la suerte más populares en el Feng Shui incluyen:

Número 8 : se considera excesivamente venturoso debido a su pronunciación en mandarín, que suena similar a la palabra para "riqueza" o "prosperidad". El 8 se asocia con la riqueza y la buena fortuna en el Feng Shui

: se considera excesivamente venturoso debido a su pronunciación en mandarín, que suena similar a la palabra para "riqueza" o "prosperidad". El 8 se asocia con la riqueza y la buena fortuna en el Feng Shui Número 9 : este número se considera símbolo de plenitud y realización. Su pronunciación en mandarín es similar a la palabra para "largo tiempo" o "eternidad", lo que lo hace perfecto para eventos y proyectos de largo plazo

: este número se considera símbolo de plenitud y realización. Su pronunciación en mandarín es similar a la palabra para "largo tiempo" o "eternidad", lo que lo hace perfecto para eventos y proyectos de largo plazo Número 6 : el 6 se asocia con la fortuna en el ámbito de las relaciones personales y familiares. Su pronunciación en mandarín se asemeja a la palabra para "flujo" o "suavidad", lo que lo convierte en un número propicio para la serenidad y el amor

: el 6 se asocia con la fortuna en el ámbito de las relaciones personales y familiares. Su pronunciación en mandarín se asemeja a la palabra para "flujo" o "suavidad", lo que lo convierte en un número propicio para la serenidad y el amor Número 1 : representa el punto de partida y el liderazgo. En el Feng Shui, el número 1 se asocia con la autoridad y la determinación y se utiliza para fomentar el éxito y el logro de metas

: representa el punto de partida y el liderazgo. En el Feng Shui, el número 1 se asocia con la autoridad y la determinación y se utiliza para fomentar el éxito y el logro de metas Número 4: a diferencia de los anteriores, el 4 se considera de mala fortuna en el Feng Shui debido a su pronunciación en mandarín, que suena semejante a la palabra para "muerte". Por lo tanto, se evita en la medida de lo posible en la elección de números de casa o en la disposición de espacios

Es importante recordar que las creencias y prácticas del Feng Shui pueden variar según las tradiciones regionales y las interpretaciones individuales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.