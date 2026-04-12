La torre invertida de Sintra: un descenso entre símbolos, túneles y secretos en Quinta da Regaleira

Una escalera en espiral desciende 27 metros bajo tierra, en nueve niveles de piedra resbaladiza. El llamado Pozo Iniciático de la Quinta da Regaleira es uno de los espacios más enigmáticos de Sintra y condensa el espíritu de toda la propiedad: un lugar donde arquitectura, naturaleza y simbolismo se entrelazan en un recorrido que remite tanto a rituales esotéricos como a la imaginación romántica.

Renovada entre 1904 y 1910, la finca fue concebida por el brasileño António Augusto Carvalho Monteiro, conocido como “Monteiro de los millones” -apodo que, según cuenta el guía, aludía a la fortuna heredada de su familia-.

Fascinado por la alquimia, la masonería y las órdenes templarias, Monteiro encargó el proyecto al arquitecto italiano Luigi Manini, quien combinó el estilo neomanuelino -una reinterpretación del lenguaje arquitectónico portugués del siglo XVI- con elementos góticos y renacentistas, en sintonía con el espíritu romántico que transformó a Sintra, una localidad ubicada a apenas 30 kilómetros de Lisboa, en un destino privilegiado de la aristocracia europea.

La Regaleira puede entenderse como una “mansión filosofal”: un territorio escénico donde confluyen la recuperación romántica de la era de los Descubrimientos portugueses, la mitología clásica y una idea espiritual de la historia nacional. Esa narrativa no se limita a las construcciones visibles. En los jardines -diseñados para parecer un bosque natural- cada elemento participa de ese programa: desde grutas y lagos hasta invernaderos donde el propio Monteiro cultivaba orquídeas, en diálogo con su interés por la botánica. Incluso en los detalles más discretos, como un bestiario de criaturas híbridas en lo alto del palacio, aparece la idea de transformación y transitoriedad, central en la tradición alquímica.

Palacio da Regaleira M. Orfila

El diseño alterna sectores ordenados con otros deliberadamente más salvajes, en línea con la estética del primitivismo, que buscaba imitar la aparente espontaneidad de la naturaleza. En recorridos como el Paseo de los Dioses, esculturas de figuras clásicas conviven con símbolos como la serpiente o el gato, asociados a la dualidad entre caos y orden. También aparece la llamada Fuente de la Abundancia, cuya iconografía ha sido leída como una metáfora del flujo de energía espiritual.

Entre las construcciones subterráneas sobresale el Pozo Iniciático, una estructura que, más que un pozo en sentido tradicional, funciona como una torre invertida. Su cilindro de piedra parece atornillarse a la tierra en espiral: nueve rellanos separados por tramos de escaleras que suman 135 peldaños y 27 metros de profundidad.

“Todo gira en torno al número nueve”, explica el guía durante el recorrido, en alusión a una numerología asociada a distintas tradiciones esotéricas. La repetición no es casual: los nueve niveles, los 27 metros (2+7) y los 135 escalones (1+3+5) remiten siempre al mismo número.

Según distintas interpretaciones, estos nueve niveles también pueden vincularse con los círculos del infierno descritos por Dante Alighieri en la Divina Comedia. A lo largo de la escalera, además, se abren 23 nichos distribuidos en grupos que algunos estudiosos asocian con referencias numéricas específicas dentro del programa simbólico del conjunto.

Pozo Iniciático de Quinta da Regaleira M. Orfila

En el fondo, donde no hay agua sino una rosa de los vientos con una cruz templaria incrustada en mármol, el espacio adquiere una dimensión simbólica más explícita. A partir de allí, una red de túneles excavados en la roca conecta el pozo con distintos puntos de la quinta -como la Puerta de los Guardianes o varias grutas- y permite recorrer el subsuelo antes de volver a emerger. El tránsito, en penumbra, obliga a avanzar por pasadizos húmedos y estrechos que desembocan de forma inesperada en claros abiertos o pequeños lagos, reforzando la sensación de recorrido iniciático.

Aunque suele afirmarse que el pozo fue utilizado para rituales de iniciación masónica -un descenso simbólico hacia la muerte seguido de un “renacimiento” al volver a la superficie-, no existen documentos que lo confirmen. Esa interpretación, sin embargo, persiste y forma parte del atractivo del lugar. El conjunto se completa con una segunda estructura menos conocida: el llamado Pozo Imperfecto. A diferencia del Iniciático, nunca fue terminado y presenta una construcción más irregular, con paredes cubiertas de musgo y un aspecto más crudo. También está conectado a los túneles, aunque sin la elaboración simbólica del principal, lo que refuerza el contraste entre lo monumental y lo inconcluso dentro del mismo recorrido.

Hoy, la Quinta da Regaleira puede recorrerse de forma libre o con audioguía, aunque la visita acompañada permite acceder a muchos de los significados y detalles que de otro modo pasan desapercibidos. El tour puede adquirirse por Civitatis y ya incluye la entrada a este palacio y a otros de Sintra.

Una recomendación habitual es llegar temprano: muchos visitantes priorizan el cercano Palacio da Pena por la mañana, lo que permite recorrer la Regaleira con menor afluencia y evitar esperas, especialmente para descender al Pozo Iniciático.

Hoy, convertida en uno de los puntos más fotografiados de Sintra, la Quinta da Regaleira parece ofrecerse a primera vista como un escenario perfecto para Instagram. Pero detrás de cada imagen -en la penumbra de sus túneles, en la geometría de su pozo o en el aparente desorden de sus jardines- persiste una trama más compleja, donde el misterio no se agota en lo que se ve, sino en todo lo que permanece sin descifrar.