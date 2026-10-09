Horóscopo del viernes 9 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Al cierre de la semana aflorarán cierta lentitud e inseguridad. Eviten la sobreplanificación, permitan que lo personal fluya y deleguen tareas sin reparo.

Tauro

Llega una jornada idónea para volcarse a actividades de su agrado. El viernes se presenta con dinamismo y condiciones favorables para concretar iniciativas.

Géminis

Crece la disposición para organizar reencuentros sociales de cara al fin de semana. Eviten apresuramientos y dejen que la agenda se acomode de forma natural.

Cáncer

Se presentan compromisos poco oportunos para el cierre semanal. Conviene delegar tareas complejas y reservar definiciones exigentes para el lunes.

Leo

La rigidez cederá espacio a un perfil más abierto. La predisposición hacia el intercambio social permitirá proyectar el fin de semana desde hoy.

Virgo

Las primeras horas resultarán claves para consolidar cierres favorables. Luego la dinámica se volverá más descontracturada; eviten las urgencias.

Libra

El ingreso de la Luna en su signo marcará la pauta del fin de semana. El contexto se vuelve propicio para coordinar encuentros y fortalecer lazos.

Horóscopo

Escorpio

Imprevistos en la rutina podrían situarlos ante escenarios incómodos. Ante esa eventualidad, buscar el respaldo y la mediación de Libra resultará de gran utilidad.

Sagitario

El ámbito social cobra un vigor renovado. Será indispensable una adecuada organización personal para responder con solvencia a las invitaciones previstas.

Capricornio

El inicio de la jornada ofrecerá el criterio necesario para adoptar decisiones estratégicas. Dado que el panorama ganará inestabilidad, actúen con prontitud.

Acuario

Aumenta el deseo de reencontrarse con afectos relegados. La colaboración de Libra será un apoyo valioso para canalizar esas iniciativas sin complicaciones.

Piscis

El tránsito lunar por Libra aportará calma y apertura. El panorama favorece la distensión, las salidas y el disfrute de momentos de esparcimiento.

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