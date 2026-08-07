Horóscopo del viernes 7 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Viernes cargado de obligaciones, aunque algunas no les resulten atractivas. Eviten las discusiones porque no conducirán a nada. Libra podrá darles una buena mano.

Tauro

Tienen tareas que no logran finalizar, pero cuentan con la paciencia necesaria para postergarlas hasta el momento indicado. Será un día clave para organizar prioridades.

Géminis

La Luna transita por su signo y los ayuda a sentirse escuchados y comprendidos. No dejen pasar esta jornada sin abordar esa conversación que tienen pendiente.

Cáncer

Mercurio permanece en su signo hasta el domingo. Aprovechen para expresar sus ideas, porque encontrarán oídos atentos. Géminis los impulsará a dar ese paso.

Leo

Todo avanza con rapidez, aunque también exige paciencia. Tendrán varias responsabilidades personales que no podrán delegar. Será una jornada de mucho trabajo.

Virgo

Los asuntos afectivos comenzarán a acomodarse con el paso de los días. Hoy es una buena oportunidad para volver a acercarse a alguien que quedó en el camino.

Libra

Venus ingresa hoy en su signo y permanecerá allí hasta el 10 de setiembre. Es tiempo de enfrentar los temas personales que vienen postergando. No den más vueltas.

Horóscopo

Escorpio

Después de varios días con la Luna en Tauro, su opuesto, la llegada de la Luna a Géminis los ayuda a bajar la intensidad y actuar con mayor practicidad. Aprovechen.

Sagitario

La Luna en su signo opuesto durante hoy y mañana puede multiplicar las obligaciones. Aun así, su optimismo les permitirá tomar decisiones acertadas.

Capricornio

Pueden hablar más de la cuenta y no sentirse del todo comprendidos. Escuchen los consejos de Géminis y Libra antes de sacar conclusiones. Ganarán tranquilidad.

Acuario

Es un excelente día para expresar lo que sienten. Una conversación con Sagitario puede resultar decisiva para resolver un asunto importante. Hablen con claridad.

Piscis

Hoy pueden mostrarse cambiantes en sus palabras y actitudes. No intenten forzar definiciones. Géminis y Libra valorarán especialmente su sensibilidad y capacidad para comprender.

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