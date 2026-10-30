Horóscopo del viernes 30 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El mes termina y se sienten cansados por tantas tareas que no desean realizar. Posterguen alguna obligación doméstica y no se exijan más de la cuenta.

Tauro

La familia ocupa un lugar central y los ayuda a sentirse bien con quienes los rodean. No se apuren ni asuman tareas que hoy no tienen ganas de hacer.

Géminis

Llegó el momento de resolver un asunto doméstico que vienen postergando desde hace días. Cáncer los ayudará a encontrar la mejor manera de encararlo.

Cáncer

El mes termina con la Luna en su signo, un momento favorable para organizar asuntos familiares. Aprovechen esta energía para ordenar prioridades y atender a sus seres queridos.

Leo

Es un viernes de inseguridades y cierta inestabilidad emocional. Esperen al domingo para sentirse mejor y, mientras tanto, hablen lo necesario.

Virgo

La sensibilidad los sorprenderá ante asuntos que han dejado de lado. Es un buen momento para reconocer lo que sienten y acercarse a esos temas pendientes con calma.

Libra

Hoy y mañana estarán más cambiantes de lo habitual. Si les cuesta tomar decisiones, eviten actuar por impulso y esperen a tener las ideas más claras.

Horóscopo

Escorpio

El dinamismo los acompaña y favorece las iniciativas familiares. Propongan ese asunto que tienen en mente y busquen una solución concreta sin más demoras.

Sagitario

Su optimismo se refleja en distintos asuntos y contagia simpatía. La buena disposición los ayudará a acercarse a sus seres queridos. La familia está dispuesta a escucharlos.

Capricornio

Este viernes puede resultar confuso y quizá no terminen el mes como esperaban. No se cuestionen de más y busquen el apoyo de Cáncer.

Acuario

Están cambiantes y les cuesta tomar decisiones. Acepten que hoy algunas situaciones pueden quedar sin resolver. Hablen poco y escuchen con atención.

Piscis

Cáncer despierta su sensibilidad ante asuntos familiares que necesitan resolver de una vez. Sean auténticos, expresen lo que sienten y hablen con claridad.

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