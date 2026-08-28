Horóscopo del viernes 28 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana termina con la Luna en Piscis, sensible y emotiva, que marca un cierre importante. Ese final les permitirá volver a empezar con otra energía. ¡Estén atentos!

Tauro

Tendrán que terminar un trabajo hoy mismo. No lo posterguen para la próxima semana. Es un día en el que las emociones pueden llevarlos a pensar en el pasado.

Géminis

Todo se concreta con energía de cierre y eso les presenta dos opciones. Lograrán poner un lindo final a una etapa que puede movilizarlos y sensibilizarlos.

Cáncer

La Luna en Piscis los impulsa a cerrar un asunto pendiente que realmente vale la pena terminar. No se apuren al tomar decisiones.

Leo

Después de unos días algo complicados, llega una jornada en la que todo se presenta de forma más emotiva y, sobre todo, más sensible. ¡Adelante!

Virgo

Su naturaleza racional no se nota tanto y eso los hace sentir más sensibles de lo habitual. Si dejaron algo pendiente para hablar, hoy es el día indicado.

Libra

Sus emociones están fuertes y cargadas de intensidad. Hay logros personales que pueden ayudarlos a avanzar de una buena vez. ¡Adelante!

Horóscopo

Escorpio

Todo el zodiaco recurrirá a ustedes para pedirles su opinión, y eso los hará sentirse bien con quienes los rodean. No se apuren y hablen claro.

Sagitario

Piscis los impulsa a poner punto final a un asunto que ustedes ya sabían que terminaría. Busquen a este signo: podrán salir del paso de forma positiva.

Capricornio

Virgo necesita de su racionalidad y todo los lleva a sentirse fuertes frente a temas sensibles que deben cerrar. Hagan una pausa hoy.

Acuario

Comienzan una revolución lunar que marca un final para dar paso a otro período entre hoy y mañana. Piscis los ayuda y Virgo los cuestiona.

Piscis

La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace sentir bien con quienes los rodean. No se carguen de tareas que no quieren realizar. Ayuden a Virgo.

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