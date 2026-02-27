Horóscopo del viernes 27 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana termina con desgaste y poca motivación para cumplir obligaciones que no entusiasman. No fuercen definiciones. Descansen y dejen lo relevante para mañana: el ánimo mejorará.

Tauro

Actúan con autenticidad, aunque duden antes de expresar lo que piensan. Su familia requiere firmeza y contención. Hagan lugar en la agenda y estén presentes.

Géminis

Mucho de lo proyectado avanza según lo previsto, pero pueden errar en comentarios impulsivos. Limítense a lo que saben que funciona y eviten opiniones innecesarias.

Cáncer

La Luna continúa en su signo y respalda asuntos familiares postergados. Es tiempo de ordenar prioridades. Hablen lo justo y concreten más de lo que prometen.

Leo

Están en la antesala de un impulso personal importante. Hoy conviene reducir exigencias y cumplir solo con lo imprescindible. Mañana llegará mayor claridad.

Virgo

Algunas tareas cambian sin explicación y eso los desconcierta. No busquen respuestas inmediatas ni emitan juicios apresurados. Esperen al lunes. Poco y bien.

Libra

El ámbito familiar demanda atención, pero se sienten dispersos. Posterguen cuestiones personales y eviten discusiones por detalles menores.

Escorpio

Hay múltiples obligaciones, aunque la energía no acompaña para encarar temas familiares de fondo. No exageren conflictos ni dramatizen situaciones manejables.

Sagitario

Su espontaneidad es necesaria en la familia, pero hoy predomina el cansancio. No es momento de decisiones clave. Esperen a mañana, cuando el clima será más favorable.

Horóscopo

Capricornio

Arrastran fatiga desde ayer y eso afecta su capacidad de avanzar en asuntos propios. No asuman cargas ajenas ni responsabilidades que no les corresponden.

Acuario

La sensibilidad marca el cierre del mes y puede generar ansiedad pasajera. Tomen distancia de lo que termina y preparen el terreno para lo que comienza.

Piscis

Mantienen liderazgo en la comunicación, incluso si surgen errores menores. Elijan el momento adecuado para opinar y sostengan firmeza en sus palabras.

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