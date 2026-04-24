Horóscopo del viernes 24 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana cierra con la Luna en Leo, que les aporta impulso y entusiasmo. Es una energía ideal para proyectar un fin de semana disfrutable. Avancen con confianza.

Tauro

Venus transita sus últimos momentos en su signo. Es clave que hoy encaren asuntos afectivos pendientes. No dejen pasar la oportunidad de ordenar vínculos.

Géminis

Leo los impulsa a la acción, mientras Acuario reclama compromiso. La respuesta solidaria mejora su mundo emocional. De a poco, lo afectivo se ordena.

Cáncer

Inician un nuevo ciclo lunar de 28 días. Entre hoy y mañana aparecen temas relevantes para encarar. Cuentan con energía suficiente para avanzar.

Leo

La Luna en su signo potencia su presencia, pero puede llevarlos a imponer de más. Eso puede generar roces. Midan sus palabras antes de opinar.

Virgo

Se acercan a un cambio personal importante. Entre hoy y mañana logran ver con claridad lo que necesitan a futuro. Es tiempo de proyectar.

Libra

No es un día de gran paciencia, pero sí de definiciones. Hay decisiones postergadas que ya no admiten demora. Eviten caer en actitudes autoritarias.

Horóscopo

Escorpio

Las ideas aparecen firmes, aunque con cierta rigidez. Conviene no forzar situaciones. El lunes será más favorable para expresarse con claridad.

Sagitario

La Luna en Leo los fortalece y reafirma sus decisiones. Se inclinan por hacer lo que realmente desean. Jornada positiva, con buen ánimo.

Capricornio

Surge claridad en asuntos complejos que venían analizando. Leo puede aportar una mirada útil. Escuchen con atención antes de decidir.

Acuario

No se sienten del todo libres y aparecen cuestionamientos externos. Puede haber incomodidad. Hoy conviene reservar opiniones y observar.

Piscis

Lo afectivo toma protagonismo y se expresa con naturalidad. Se sienten cómodos con su entorno. La armonía fluye mejor cuando no invaden.

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