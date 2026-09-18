Horóscopo del viernes 18 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana termina con mucha energía positiva. Se sentirán entusiasmados y con ganas de encarar algo novedoso durante los próximos días.

Tauro

Tienen mucha energía personal y varias tareas que podrán resolver durante el fin de semana. No se apuren y sigan perseverando.

Géminis

Desde ayer se sienten demasiado acelerados y con mucha energía, pero no coinciden con los temas a futuro. Esperen hasta el martes próximo.

Cáncer

Es la víspera de un fin de semana cargado de tareas que no quieren realizar. Organicen bien el día de hoy para que todo resulte más oportuno.

Leo

Desde ayer vienen con viento en la camiseta, y eso los hace sentirse con mucha energía y optimismo. ¡Adelante con lo que tienen en mente!

Virgo

Desde ayer todo ocurre con más rapidez de la que necesitan y eso puede volverlos conflictivos por momentos. No cuestionen y esperen hasta mañana.

Libra

Están en un momento ideal para reencontrarse con personas que hace mucho no ven. Sagitario les brinda apoyo. Busquen a este signo.

Horóscopo

Escorpio

Todo lo realizan a lo grande, aunque no tengan ganas. Es un día muy optimista, así que aprovechen para proyectar tareas complicadas. ¡Adelante!

Sagitario

Desde ayer todo depende de ustedes y se hacen cargo. La Luna en su signo los impulsa a finalizar tareas pendientes. Además, se aproxima un viaje.

Capricornio

A pesar de la ansiedad de los últimos días, este fin de semana será muy útil para su futuro. Piensen en positivo y aprovechen cada oportunidad.

Acuario

Sus amigos de Sagitario están de parabienes para proponer tareas pendientes. Ayuden a Géminis y busquen a Sagitario: será su mejor opción.

Piscis

Todo ocurre de forma atropellada, pero desde mañana volverá la calma que tanto necesitan. No se apresuren y dejen que cada cosa encuentre su momento.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.