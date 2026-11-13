Horóscopo del viernes 13 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Terminan la semana con mucha racionalidad y no estarán dispuestos a aceptar tareas que no coincidan con sus verdaderos objetivos. Hoy todo será más concreto y tangible.

Tauro

Será un día de cambios de humor, pero también de mucha firmeza frente a responsabilidades que no pueden delegar. Dejen los asuntos afectivos para el domingo.

Géminis

Todo se consigue con perseverancia y eso los llevará a encarar asuntos personales. Recién mañana podrán sentirse mejor. No se apresuren.

Cáncer

El viernes estará cargado de asuntos familiares que no logran resolver. Busquen a su opuesto, Capricornio, que podrá ofrecerles una buena solución.

Leo

Hay asuntos personales que hoy no podrán resolver. Déjenlos a un lado y esperen una semana más para iniciar una nueva etapa. No se apresuren.

Virgo

Capricornio será su mejor aliado para retomar asuntos que habían dejado pendientes. Todo comienza a fortalecerse de la manera que necesitan. Disfruten el día.

Libra

Estarán demasiado rígidos frente a tareas que deben resolver de una vez. A partir del domingo todo será más sencillo. Ténganlo presente.

Horóscopo

Escorpio

Desde hoy mejorará su comunicación y podrán abordar un asunto que hace tiempo desean aclarar. No permitan que los pendientes les quiten el entusiasmo.

Sagitario

Estarán sensibles, pero también tendrán muy claro qué desean para su futuro. Capricornio y Escorpio serán sus mejores aliados. Acérquense a ellos.

Capricornio

La Luna en su signo, hoy y mañana, favorecerá sus iniciativas. Todo lo que hagan será para su beneficio. Cáncer necesitará un buen consejo de ustedes.

Acuario

Terminan la semana con muchas tareas que todavía no desean realizar. Posterguen lo que puedan hasta el domingo, cuando la Luna los acompañará.

Piscis

Su comunicación será sensible, pero esta vez se sentirán escuchados frente a asuntos que postergaron durante los últimos días. Avancen con confianza.

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