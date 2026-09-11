Horóscopo del viernes 11 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Día muy intenso para ustedes y lo ideal es hablar solo lo necesario. Sus sentimientos son fuertes y todo lo que digan puede ser cuestionado. Poco y bien hoy.

Tauro

Hay temas afectivos que se muestran demasiado fuertes para encarar en estos días. Lo ideal es proyectar solo lo necesario. No se llenen de tareas innecesarias.

Géminis

Su natural capacidad de comunicación hoy se complica, así que hablen solo lo necesario y busquen a Libra, que los ayudará de la mejor manera.

Cáncer

Se muestran demasiado oscilantes para tomar decisiones apresuradas. Van a encarar un fin de semana intenso en muchos sentidos y será mejor hablar poco.

Leo

Su naturaleza fuerte y decidida no es la mejor forma de proyectar el futuro. Están ante uno de esos días en los que menos es más. Hablen lo necesario.

Virgo

La Luna sigue en su signo, pero la comunicación se vuelve demasiado indefinida. Terminan la semana con asuntos de carácter social.

Libra

Mercurio, el planeta de la comunicación, pasa a su signo hasta el 30 de setiembre. Esto los beneficia para ser más escuchados y comprendidos por todo el zodíaco. ¡Adelante!

Horóscopo

Escorpio

Hoy sus sentimientos son intensos y están cargados de responsabilidad. Pueden proyectar tareas a futuro hasta el 2 de octubre. ¡Adelante con todo lo que quieran realizar!

Sagitario

Hace varios días que tienen demasiados asuntos en mente para resolver. A medida que pasen las horas se mostrarán más sociables y divertidos. Esperen.

Capricornio

Todo se concreta de la manera más importante y eso los lleva a sentirse muy firmes con lo que definan a futuro. Si no quieren dar su opinión, no la den.

Acuario

Terminan la semana con una comunicación que prospera. Pongan energía en lo que realmente les gusta, salgan y disfruten. ¡Vamos, que se puede!

Piscis

Hace un par de días que hacen cosas que no tienen ganas de hacer. Hoy, a medida que pasen las horas, todo volverá lentamente a la normalidad. ¡Paciencia!

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