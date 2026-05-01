Horóscopo del viernes 1 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El mes arranca con la Luna en Libra y cierto nerviosismo intermitente. Cuesta ordenar y definir asuntos evidentes. No fuercen decisiones: esperen al lunes.

Tauro

La jornada avanza con vaivenes. Algunas tareas se encaran y otras quedan en pausa. Prioricen sin exigirse de más: Libra aporta equilibrio para acomodar el ritmo.

Géminis

Detectan exceso de análisis en temas que no avanzan. Hoy habrá dos opciones válidas en lo que emprendan. Elijan con criterio: serán escuchados.

Cáncer

Se perciben menos intensos y más abiertos ante un asunto personal postergado. No se apuren. Hacia el viernes el panorama se ordena a su favor.

Leo

La intensidad baja y la Luna en Libra suma armonía al entorno. Es un buen momento para pensar en proyectos a futuro y darles forma inicial.

Virgo

Surge impulso para empezar algo nuevo. Si reducen la duda, los resultados acompañan. Confíen en lo que saben y sostengan la motivación.

Libra

Comienzo de mes con la Luna en su signo: independencia y claridad para actuar. Entre hoy y mañana pueden recibir noticias alentadoras.

Horóscopo

Escorpio

Todo se vuelve más liviano de lo esperado. Conviene esperar al viernes para avanzar con mayor intensidad. Aprovechen el día para ordenar y resolver lo práctico.

Sagitario

Aries recurre a ustedes para definir temas a futuro. La Luna en Libra complica decisiones ajenas, pero su mirada puede aportar dirección.

Capricornio

Hay tareas que aún no conviene activar y lo tienen claro. El mes inicia con ideas y poca acción. Denle una semana al proceso antes de avanzar.

Acuario

Libra habilita una forma más libre y convincente de actuar. Aries necesita una charla con ustedes: acérquense y aclaren puntos pendientes.

Piscis

Tras días exigentes, la Luna en Libra trae calma. Se abre un espacio para actuar con mayor soltura y en línea con lo que necesitan.

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