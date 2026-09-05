Horóscopo del sábado 5 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Hay temas familiares que deberán encarar con equilibrio. Pueden terminar cansados, pero el esfuerzo valdrá la pena si les permite resolverlos. ¡Adelante!

Tauro

Todo se vive con más sensibilidad de la que quisieran. La prioridad será resolver asuntos familiares pendientes. Día emotivo, ideal para actuar con calma.

Géminis

Comienzan una revolución lunar de 28 días, período en el que su naturaleza puede mostrarse inestable y sensible. Busquen el apoyo de Cáncer.

Cáncer

La Luna en su signo durante todo el fin de semana les brinda la oportunidad de ocuparse de asuntos personales que han postergado. Aprovechen.

Leo

Sienten que no logran avanzar y eso puede generarles rabia. Hay tareas que no pueden delegar este fin de semana. Esperen al lunes.

Virgo

Todo parece avanzar con demasiadas vueltas y sin la precisión que necesitan. Tomen el día con calma y disfruten de amigos que no ven hace tiempo.

Libra

Su natural oscilación hoy se hará más evidente y puede llevarlos a sentirse bloqueados ante asuntos que han dejado de lado. No se apuren.

Horóscopo

Escorpio

Todo estará más sensible de lo habitual, y eso puede llevarlos a revisar asuntos del pasado que ya no podrán postergar. Enfréntenlos con calma.

Sagitario

Después de unos días entreverados, llega un fin de semana con la Luna en Cáncer, que los impulsa a ocuparse de tareas del hogar. No se precipiten.

Capricornio

La Luna en su opuesto, Cáncer, el fin de semana puede hacerlos sentir que no avanzan al ritmo que quieren. Busquen apoyo.

Acuario

El sábado llega cargado de asuntos familiares que no podrán delegar. Cáncer y Piscis serán buenas opciones para ayudarlos a decidir. ¡Adelante!

Piscis

La Luna en Cáncer el fin de semana los vuelve más emotivos y los ayuda a resolver un asunto familiar. Sean claros al hablar.

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