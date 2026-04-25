Horóscopo del sábado 25 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La comunicación fluye de forma directa, pero también cálida. Es un fin de semana donde los afectos se expresan con claridad. Buen momento para acercarse.

Tauro

Bajan las exigencias y aparece un sábado con mucha energía. Puede haber cansancio, pero valdrá la pena. Disfruten el movimiento y el cierre del día.

Géminis

Venus ingresa en su signo y se queda hasta el 19 de mayo. Se abre una etapa favorable en el amor y los vínculos. Ideal para compartir o proyectar.

Cáncer

La forma de decir las cosas puede resultar demasiado tajante. Eso genera confusión. Eviten temas sensibles y prioricen mensajes breves.

Leo

Siguen resolviendo pendientes con buenos resultados. Lo que proyectan avanza como esperan. Mantengan el impulso y no aflojen ahora.

Virgo

La comunicación mejora y el entorno responde mejor. Se sienten activos y con entusiasmo. Es un buen día para disfrutar sin complicaciones.

Libra

Géminis aporta dinamismo para organizar la semana que viene. Leo suma estabilidad. Escuchen a ambos antes de tomar decisiones.

Escorpio

Se muestran más abiertos y con ganas de retomar asuntos personales. La energía acompaña. Es un buen momento para avanzar sin dudas.

Sagitario

Comienza una etapa afectiva que puede sorprender. Leo y Aries aparecen como aliados. Confíen en lo que sienten y exprésenlo.

Horóscopo

Capricornio

La ansiedad aumenta y los vuelve más habladores de lo habitual. Retoman temas postergados. Aprovechen para hacer lo que disfrutan.

Acuario

Persisten asuntos familiares menores que por momentos se agrandan. Leo y Géminis pueden aportar claridad. Escuchen y sigan.

Piscis

La forma de actuar puede resultar impositiva y generar roces. Eviten involucrarse en temas ajenos. Mantengan la calma y tomen distancia.

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