Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Estarán algo exagerados y con demasiadas tareas por resolver a la brevedad. Organicen bien la jornada y establezcan prioridades para evitar el agotamiento.

Tauro

Están a las puertas de tomar una decisión favorable para su futuro. Algunas tareas pueden parecerles excesivas hoy. Si pueden postergarlas hasta mañana, será mejor.

Géminis

Todo comienza a tomar un rumbo favorable y efectivo. Aprovechen para proyectar un propósito importante que podrán concretar el próximo miércoles o jueves. Planifiquen.

Cáncer

Desde ayer vienen gastando mucha energía y eso puede provocarles más cansancio del esperado. Aries, Leo y Sagitario serán sus mejores aliados para avanzar.

Leo

Dinamismo, optimismo y mucha energía son las características que transmitirán hoy. Todo resulta más efectivo de lo que imaginaban. Disfruten de un lindo sábado.

Virgo

Tienen una jornada favorable para resolver un asunto pendiente. Su comunicación será clara y encontrarán buena respuesta de los demás. Avancen con confianza.

Libra

Desde ayer la Luna transita por su opuesto, Aries, y eso puede generarles más cansancio del habitual. No se apresuren a tomar decisiones sin analizar antes los pros y los contras.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación mejora y hoy será el día para expresar aquello que tienen pendiente. No lo dejen para mañana: el domingo y el lunes la Luna estará en su opuesto, Tauro.

Sagitario

Todo brilla como a ustedes les gusta y estarán en sintonía con quienes los rodean. Disfruten de las actividades que más les gustan. Escorpio será un buen aliado.

Capricornio

Desde ayer se muestran eficaces y resolutivos. No dejen para mañana lo que pueden solucionar hoy: será una jornada ideal para cerrar un asunto del pasado.

Acuario

Brillarán en una jornada cargada de emociones. Su actitud los ayudará a encontrar oportunidades para avanzar con proyectos a futuro. Hoy todo parece encajar.

Piscis

Aunque puedan terminar algo cansados, tendrán energía para ocuparse de distintas tareas. Esta actividad les dará vitalidad y entusiasmo. Aries sigue siendo su mejor aliado.

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