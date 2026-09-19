Horóscopo del sábado 19 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Aprovechen la energía de las primeras horas del día para impulsar algo importante que tienen en mente. No se dejen estar y den el primer paso.

Tauro

Todo se va concretando a medida que pasan las horas y eso los hará sentirse bien con ustedes mismos. No se atropellen y esperen antes de actuar.

Géminis

Con el paso de las horas se sentirán cada vez más aliviados, y eso mejorará el vínculo con quienes los rodean. Hoy estarán estables.

Cáncer

No es el mejor fin de semana, ya que la Luna en su opuesto, Capricornio, puede postergar una decisión que tienen en mente. Poco y bien.

Leo

Tienen mucho por hacer y este fin de semana se mostrarán muy ordenados. Encarén todo lo que tengan previsto. Todo será firme.

Virgo

Se sentirán más seguros y concretos frente a tareas que han postergado en los últimos días. Todo se encamina de forma positiva para ustedes. Adelante.

Libra

No están ante un día sencillo. Este fin de semana será concreto, con tareas definidas que ya no pueden postergar. Hoy todo tomará forma.

Horóscopo

Escorpio

Hay asuntos laborales que, aunque sea fin de semana, deberán resolver de una vez. Capricornio y Cáncer son su mejor opción. ¡Búsquenlos!

Sagitario

Tienen las primeras horas del día para sentirse libres frente a asuntos que dejaron a un lado. Luego, la Luna en Capricornio los llevará a tierra firme.

Capricornio

A medida que pasen las horas, todo se desarrollará como ustedes quieren y necesitan. Es un valor importante para construir a futuro. ¡Vamos, que se puede!

Acuario

Durante las primeras horas del día se sentirán liberados, pero luego la Luna en Capricornio les exigirá más fortaleza y concentración.

Piscis

Todo se logra con mucho mérito de su parte y, con el paso de las horas, recuperarán la concreción y el orden que necesitan. Capricornio manda.

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