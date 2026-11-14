Horóscopo del sábado 14 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se sentirán lentos y algo cansados frente a tareas que hoy no tienen voluntad de realizar. A partir de mañana recuperarán la energía. Tengan paciencia.

Tauro

Su comunicación será más segura, pero deberán pensar antes de expresar sus opiniones. Escorpio los ayudará a tomar una decisión importante. Búsquenlo.

Géminis

Será una jornada tediosa para organizar proyectos a futuro. Recién mañana estarán más activos y con ganas de impulsar asuntos importantes. No se apuren.

Cáncer

Desde ayer discuten por asuntos menores. Escorpio y Capricornio serán sus mejores aliados para tomar una decisión. Búsquenlos y escuchen sus consejos.

Leo

Todo se presenta concreto y positivo, y eso despertará grandes ideas para el futuro. No se apresuren a tomar decisiones importantes. Dense tiempo.

Virgo

Tauro les mostrará el camino y Capricornio aportará coherencia a sus propuestas. Acérquense a estos dos signos y encontrarán mejores soluciones.

Libra

Estarán demasiado quietos frente a asuntos que desean concretar, pero todavía no pueden. Recuerden que hoy menos es más. Esperen hasta mañana.

Horóscopo

Escorpio

Tienen ideas brillantes para impulsar proyectos a futuro. No dejen pasar el día sin mantener esa conversación pendiente. Capricornio será su mejor aliado.

Sagitario

Se sentirán obligados a resolver asuntos que dejaron pendientes hace algunos días. Esperen hasta mañana y no decidan nada si todavía tienen dudas.

Capricornio

La Luna sigue en su signo y lo notarán: muchas personas acudirán a ustedes para resolver asuntos personales. Confíen en su criterio y avancen.

Acuario

Dejen pasar el día y eviten involucrarse en asuntos que todavía no los convencen. Mañana la Luna llegará a su signo y favorecerá sus iniciativas.

Piscis

Por momentos estarán tensos y su sensibilidad habitual no estará tan presente. Eviten apresurarse a tomar decisiones importantes sobre su futuro.

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