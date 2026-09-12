Horóscopo del sábado 12 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Tendrán un fin de semana con la Luna en su opuesto, Libra, lo que puede hacerlos sentir algo oscilantes e indecisos. No hagan aquello que realmente no tienen ganas de hacer.

Tauro

Aprovechen el fin de semana para encarar un asunto personal y afectivo que los llevará a sentirse mejor con quienes los rodean. ¡Adelante!

Géminis

Todo se desarrolla de la mejor manera y resulta muy oportuno que así sea. Libra y Acuario serán sus mejores opciones para encaminar asuntos personales.

Cáncer

Será un fin de semana algo nostálgico por momentos. Lo ideal es hacer mucha vida social y buscar a sus amigos, que serán su mejor opción. ¡Salgan y paseen!

Leo

Todo se logra con buen tino y, sobre todo, con paciencia, una palabra que ustedes usan poco. Disfruten de hacer lo que más les gusta. Libra los ayudará.

Virgo

Quienes ya cumplieron años se sentirán más tranquilos y solidarios. El resto, traten de proyectarse hacia el próximo fin de semana, cuando todo resultará mejor.

Libra

Su comunicación será exacta: no hay nada que no puedan decir y todo el zodíaco los escucha. Adelante con aquello que tengan para proponer. ¡Ustedes mandan!

Horóscopo

Escorpio

Hay asuntos personales y afectivos que no pueden dejar a un lado. Lo ideal es buscar a Tauro, que los acompañará de la mejor forma. ¡Vamos, que se puede!

Sagitario

No estarán tan ansiosos como suelen estar, pero sí algo oscilantes, y eso puede llevarlos a discutir por tonterías. Poco y bien durante este fin de semana.

Capricornio

Se muestran demasiado inestables y eso puede hacerlos sentir poco concretos al tomar decisiones. No se apuren y esperen al próximo fin de semana.

Acuario

Lograrán conectarse con mucha empatía y eso hará que varios amigos escuchen su opinión. Será un día social y divertido. ¡Adelante!

Piscis

Todo se relaciona con buen tino y paciencia de su parte, pero Virgo continúa demasiado exigente con ustedes. Eviten este signo durante el fin de semana.

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