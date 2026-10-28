Horóscopo del miércoles 28 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Todo se logra con entusiasmo y eso los ayuda a sentirse bien con ustedes mismos. Disfruten de un día social y divertido, ideal para compartir buenos momentos.

Tauro

Están más tranquilos y pueden dejar algunas tareas de lado para motivarse con nuevos proyectos. Hablarán más de la cuenta, así que cuiden sus palabras y diviértanse.

Géminis

La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace sentir radiantes y favorece proyectos que tienen en mente desde hace tiempo. Organicen el día a su manera.

Cáncer

El mes termina y deberán esperar al viernes para sentirse conformes. Hoy hay asuntos que conviene postergar. Hablen lo necesario y no se apuren.

Leo

Géminis los impulsa a hacer tareas que no desean, mientras que Sagitario los busca para definir un proyecto futuro que les genera cierta preocupación.

Virgo

La fe y la seguridad en ustedes mismos los ayudan a alcanzar sus objetivos. Aprovechen este día para resolver varias tareas y avanzar en distintos asuntos.

Libra

Su comunicación sorprende y surgen ideas sobre el futuro que no pueden dejar de lado. Confíen en los tiempos y recuerden que todo llega cuando debe llegar.

Horóscopo

Escorpio

Después de unos días agitados, la Luna en Géminis los vuelve más dispersos. Bajen las exigencias y disfruten de una jornada sin cuestionarse tanto.

Sagitario

Hoy y mañana la Luna en su opuesto, Géminis, los lleva a hacer un poco de todo y pueden terminar cansados. Organicen sus prioridades y hablen lo necesario.

Capricornio

Es un día de cierto desorden y cualquier detalle puede distraerlos. Deleguen las tareas que no desean hacer y eviten conversaciones innecesarias.

Acuario

Géminis los confunde un poco, pero ustedes saben qué les gusta y qué aporta a su futuro. Avancen sin miedo a equivocarse.

Piscis

Hoy y mañana pueden sentirse divididos entre distintas ideas. La Luna en Géminis los impulsa a abordar asuntos personales importantes. Ordenen sus pensamientos.

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