Horóscopo del miércoles 28 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 28 de octubre de 2026 según tu signo zodiacal.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
Todo se logra con entusiasmo y eso los ayuda a sentirse bien con ustedes mismos. Disfruten de un día social y divertido, ideal para compartir buenos momentos.
Tauro
Están más tranquilos y pueden dejar algunas tareas de lado para motivarse con nuevos proyectos. Hablarán más de la cuenta, así que cuiden sus palabras y diviértanse.
Géminis
La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace sentir radiantes y favorece proyectos que tienen en mente desde hace tiempo. Organicen el día a su manera.
Cáncer
El mes termina y deberán esperar al viernes para sentirse conformes. Hoy hay asuntos que conviene postergar. Hablen lo necesario y no se apuren.
Leo
Géminis los impulsa a hacer tareas que no desean, mientras que Sagitario los busca para definir un proyecto futuro que les genera cierta preocupación.
Virgo
La fe y la seguridad en ustedes mismos los ayudan a alcanzar sus objetivos. Aprovechen este día para resolver varias tareas y avanzar en distintos asuntos.
Libra
Su comunicación sorprende y surgen ideas sobre el futuro que no pueden dejar de lado. Confíen en los tiempos y recuerden que todo llega cuando debe llegar.
Escorpio
Después de unos días agitados, la Luna en Géminis los vuelve más dispersos. Bajen las exigencias y disfruten de una jornada sin cuestionarse tanto.
Sagitario
Hoy y mañana la Luna en su opuesto, Géminis, los lleva a hacer un poco de todo y pueden terminar cansados. Organicen sus prioridades y hablen lo necesario.
Capricornio
Es un día de cierto desorden y cualquier detalle puede distraerlos. Deleguen las tareas que no desean hacer y eviten conversaciones innecesarias.
Acuario
Géminis los confunde un poco, pero ustedes saben qué les gusta y qué aporta a su futuro. Avancen sin miedo a equivocarse.
Piscis
Hoy y mañana pueden sentirse divididos entre distintas ideas. La Luna en Géminis los impulsa a abordar asuntos personales importantes. Ordenen sus pensamientos.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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