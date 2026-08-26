Horóscopo del miércoles 26 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo
Desde nuevos comienzos hasta lecciones importantes, los astros marcan el ritmo de tu vida. Descubrí qué te depara el futuro este miércoles 26 de agosto de 2026 según tu signo zodiacal.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Se muestran centrados en sus tareas y eso les permite sentirse bien con ustedes mismos. Estarán firmes en sus decisiones. Eviten rigideces.
Tauro
Aunque la Luna en Acuario puede distraerlos, Mercurio en Virgo los enfrenta a tareas que resolverán de a poco. Paciencia.
Géminis
El día se presenta dual: tendrán un costado autoritario y otro social. Habrá dos opciones frente a ustedes. Será un día exigente.
Cáncer
Todo se mueve desde una mirada lógica y poco sensible, algo que notarán durante el día. Virgo estará atento. No discutan.
Leo
Una discusión puede complicarse. Eviten opiniones apresuradas y busquen a Acuario, que puede ayudarlos.
Virgo
Todo se define con claridad. Pueden plantear asuntos importantes para el futuro. Confíen en su criterio.
Libra
Todo avanza con buena dinámica. La comunicación ocupa el primer lugar. Hablen claro y no dejen asuntos a medias. No posterguen conversaciones.
Escorpio
Llegó el día para hablar con seguridad y firmeza, y eso les dará confianza. Podrán ordenar ideas y tomar decisiones.
Sagitario
Todo se organiza de una manera tan ordenada que pueden sentirse cansados, pero vale la pena completar algo pendiente.
Capricornio
Su comunicación es inteligente y está acompañada por muchas tareas. Ordenen prioridades y resuelvan asuntos.
Acuario
Por momentos pueden mostrarse distraídos, pero Virgo los ayuda a volver a la realidad. Eso los lleva a sentirse cómodos.
Piscis
Mercurio en su opuesto, Virgo, puede hacerlos sentir confundidos. No se apresuren a dar opiniones. Acuario puede ayudarlos.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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