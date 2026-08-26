Horóscopo del miércoles 26 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se muestran centrados en sus tareas y eso les permite sentirse bien con ustedes mismos. Estarán firmes en sus decisiones. Eviten rigideces.

Tauro

Aunque la Luna en Acuario puede distraerlos, Mercurio en Virgo los enfrenta a tareas que resolverán de a poco. Paciencia.

Géminis

El día se presenta dual: tendrán un costado autoritario y otro social. Habrá dos opciones frente a ustedes. Será un día exigente.

Cáncer

Todo se mueve desde una mirada lógica y poco sensible, algo que notarán durante el día. Virgo estará atento. No discutan.

Leo

Una discusión puede complicarse. Eviten opiniones apresuradas y busquen a Acuario, que puede ayudarlos.

Virgo

Todo se define con claridad. Pueden plantear asuntos importantes para el futuro. Confíen en su criterio.

Libra

Todo avanza con buena dinámica. La comunicación ocupa el primer lugar. Hablen claro y no dejen asuntos a medias. No posterguen conversaciones.

Horóscopo

Escorpio

Llegó el día para hablar con seguridad y firmeza, y eso les dará confianza. Podrán ordenar ideas y tomar decisiones.

Sagitario

Todo se organiza de una manera tan ordenada que pueden sentirse cansados, pero vale la pena completar algo pendiente.

Capricornio

Su comunicación es inteligente y está acompañada por muchas tareas. Ordenen prioridades y resuelvan asuntos.

Acuario

Por momentos pueden mostrarse distraídos, pero Virgo los ayuda a volver a la realidad. Eso los lleva a sentirse cómodos.

Piscis

Mercurio en su opuesto, Virgo, puede hacerlos sentir confundidos. No se apresuren a dar opiniones. Acuario puede ayudarlos.

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