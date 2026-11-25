Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Desde ayer enfrentan distintas situaciones, pero hoy será clave para presentar un proyecto importante a futuro. Leo los ayudará. Aprovechen la oportunidad.

Tauro

Están demasiado cambiantes al resolver asuntos que no son de su competencia. No se involucren más de lo necesario: mañana se sentirán mucho más hábiles.

Géminis

La Luna continúa en su signo y acentúa cierta dualidad. Hay varias tareas que deben resolver y algunas requieren atención inmediata. Confíen en ustedes.

Cáncer

Están ante la víspera de una decisión importante que postergaron durante tiempo. Hoy dejen de lado los asuntos ajenos y concéntrense en lo propio.

Leo

Marte transita su último día en el signo y favorece las iniciativas laborales. Si tienen asuntos pendientes, hoy es el momento indicado para encararlos.

Virgo

Su comunicación será intensa y tendrán varias tareas por resolver. También será una buena jornada para reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven.

Libra

Para ustedes será una jornada de definiciones. Hay asuntos que no pueden seguir postergando y deberán resolver hoy mismo. Recuerden que hablando se entiende la gente.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación será intensa y eficaz. Tendrán muchas ideas para el futuro, pero mañana será el momento adecuado para explicarlas. Hoy hablen poco.

Sagitario

Aunque estén algo acelerados por cuestiones personales, puede surgir un cambio laboral interesante. Presten atención a las oportunidades que lleguen.

Capricornio

Algunos asuntos laborales se resolverán mañana, pero lo ideal será esperar al lunes para recuperar la tranquilidad. No se apresuren ante posibles confusiones.

Acuario

Hoy culmina un asunto laboral que les generó complicaciones durante un tiempo. Dejen que las cosas fluyan y eviten opiniones innecesarias. Confíen en su criterio.

Piscis

Algunas tareas no se resolverán hoy. Géminis puede confundirlos y Sagitario necesitará su ayuda. Tengan paciencia: mañana el panorama será más claro.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.