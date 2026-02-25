Horóscopo del miércoles 25 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Si tienen algo importante para comunicar, es el día indicado. No lo dejen para mañana: Mercurio inicia su retrogradación y puede traer malentendidos. Avancen con firmeza.

Tauro

Se sienten duales y eso genera cierta incomodidad. Propongan un cambio concreto. No se posterguen más: el movimiento les dará estabilidad.

Géminis

Suelen manejar dos posturas frente a un mismo tema, pero hoy necesitan elegir. No trasladen la decisión a mañana. Definan una opción y sosténganla con convicción.

Cáncer

Jornada ideal para proyectar a futuro. El entorno les brinda respaldo y eso fortalece su ánimo. Mañana percibirán mayor alivio. Planifiquen con confianza.

Leo

Pueden dar demasiadas vueltas y eso los deja indefinidos. Busquen el consejo de Géminis, que aporta claridad y precisión. Escuchar una mirada objetiva será clave.

Virgo

Aunque su naturaleza es racional, hoy predomina lo emocional. Acepten esa sensibilidad como parte del proceso anual que atraviesan y eviten exigirse respuestas perfectas.

Libra

Géminis favorece avances y nuevas ideas; Sagitario, en cambio, puede confundirlos. Su mejor sintonía se da con Acuario, firme y constante. Elijan bien con quién asociarse.

Escorpio

La intensidad emocional se combina con practicidad. Se sienten cómodos al dedicarse a lo que disfrutan. Aprovechen el día y valoren esos espacios propios.

Horóscopo

Sagitario

La Luna en Géminis, su opuesto, dificulta asuntos personales. Hablen lo necesario y eviten debates innecesarios. Esperen al fin de semana para decisiones relevantes.

Capricornio

Es momento de expresar su opinión o impulsar un proyecto postergado. No lo dejen para mañana. Hoy cuentan con determinación suficiente.

Acuario

Todo fluye con sensibilidad y sencillez, pero no demoren un nuevo comienzo. La oportunidad es ahora. Actúen con seguridad.

Piscis

Lo que deban conversar o definir conviene resolverlo hoy. Mañana Mercurio retrograda en su signo y puede generar incomodidades. Anticípense.

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