Horóscopo del miércoles 23 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Hoy es un día ideal para hablar con claridad sobre un asunto pendiente. Lo mejor está por llegar, pero deberán planificarlo con cuidado.

Tauro

Acuario les aporta herramientas para avanzar con tareas que vienen encarando hace tiempo. Hoy es un día clave para tomar una decisión.

Géminis

La Luna sigue en Acuario y les aporta energía para ordenar proyectos que habían dejado a un lado. Todo resulta divertido hoy.

Cáncer

Día oscilante, con varias tareas a la vez y cambios de ritmo. Todo será más divertido de lo que imaginan. Virgo los ayuda a poner los pies sobre la tierra.

Leo

Es el último día clave para reservarse la opinión y esperar al fin de semana antes de tomar decisiones positivas. Sean prudentes y eviten a Acuario.

Virgo

Día clave para recibir una sorpresa inesperada. Todo llega cuando debe llegar: déjense llevar y esperen al lunes para tomar decisiones definitivas.

Libra

Todo se logra con convicción y hoy no conviene postergar asuntos importantes. Es el día indicado para encarar un proyecto futuro con entusiasmo.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación es excelente. No dejen pasar el día sin hablar de lo que sienten: podrán aliviar tensiones y sentirse mucho mejor. Día clave.

Sagitario

La Luna en Acuario les marca el camino, mientras el último día del Sol en Virgo despierta preguntas. Deleguen tareas y esperen al fin de semana.

Capricornio

Día demasiado oscilante, en el que pueden ir y venir sin definir nada. No hay apuro: esperen al próximo lunes.

Acuario

Siguen encarando proyectos de futuro positivos, aunque Virgo puede cuestionarlos más de la cuenta. Si toman distancia, todo fluirá mejor.

Piscis

Es un día de cierre de etapa. Mañana la Luna llegará a su signo y les permitirá ver todo con mayor claridad.

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