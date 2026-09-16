Horóscopo del miércoles 16 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

A medida que pasen las horas, todo se volverá más fácil y positivo. Ténganlo en cuenta para no apurarse ni generar un malhumor pasajero.

Tauro

Siguen en un día conflictivo, en el que los asuntos afectivos pueden ponerlos nerviosos. Proyecten el fin de semana.

Géminis

Será un día oscilante: comienza intenso y luego puede hacerse cuesta arriba por la energía de la Luna en Sagitario. Hablen lo necesario.

Cáncer

Tienen las primeras horas del día para ordenar los planes del fin de semana. Luego, la Luna en Sagitario les abrirá distintas opciones.

Leo

Se sentirán más positivos y con energía para encarar tareas que habían delegado en otras personas. No se apuren y dejen fluir.

Virgo

Todo se desarrolla de manera oportuna. Es un día oscilante, pero positivo, porque podrán alcanzar un objetivo a futuro.

Libra

Su comunicación con los demás signos será favorable: serán escuchados y tendrán tareas pendientes que retomar. Disfruten de hacer lo que les gusta.

Horóscopo

Escorpio

Siguen como protagonistas de la semana. Su mayor fortaleza está en encarar con decisión las tareas de los últimos días. Confíen en ustedes.

Sagitario

Hoy la Luna pasa lentamente a su signo y les aporta fuerza para encarar asuntos familiares. Tendrán energía para resolverlos y avanzar. ¡Adelante!

Capricornio

Todo aquello que no les corresponde, postérguenlo para el fin de semana. Allí habrá asuntos que deberán resolver ustedes mismos.

Acuario

Se sentirán más positivos a medida que pasen las horas. La Luna en Sagitario los proyecta hacia un futuro más entretenido y les devuelve entusiasmo.

Piscis

Hay tareas que deben resolver hoy mismo, aunque no tengan ganas. Todo lo relacionado con los afectos se presenta positivo e intenso.

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