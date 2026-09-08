Horóscopo del martes 8 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Desde ayer cuentan con un camino firme y constante por recorrer. Disfruten el día, pero moderen el don de mando: pueden cansar a quienes los rodean.

Tauro

Todo se encamina de la forma más oportuna a partir de mañana. Hoy será un día exigente. Eviten discutir por tonterías y elijan bien sus palabras.

Géminis

Su nivel de exigencia resulta oportuno para encarar asuntos personales que dejaron a un lado en los últimos días. Leo será una buena ayuda.

Cáncer

Tienen muchas tareas por delante y les falta orden. Si pueden esperar hasta mañana, todo resultará más fácil y dará mejores resultados.

Leo

La Luna sigue en su signo y potencia su don de mando, que puede volverse más fuerte e imperativo. No se apuren ni se exijan de más.

Virgo

Es la jornada previa a una gran revelación personal. Hay tareas que pueden resolver de forma paulatina. Mañana será el día concreto para avanzar.

Libra

Tienen un alto grado de paciencia y exigencia a la vez. Leo los ayuda, mientras Acuario necesita su atención para resolver asuntos personales.

Horóscopo

Escorpio

Hay tareas que no tienen ganas de hacer por la alta exigencia que implican. No se distraigan con lo que no les gusta. Poco y bien: esa es la clave.

Sagitario

No dejen pasar el día sin plantear tareas a futuro que hace tiempo tienen en mente. Aries y Leo son mejores opciones. ¡Adelante, Sagitario!

Capricornio

Asumen todo con mucha responsabilidad y entre hoy y mañana notarán un mayor nivel de exigencia que deberán encarar.

Acuario

La Luna sigue en su opuesto, Leo, por lo que conviene dejar las decisiones para otro momento. Hoy, mejor eviten a Leo.

Piscis

Será un día oscilante, pero tendrán que tomar decisiones. No se llenen de tareas que no tienen ganas de realizar. ¡Arriba con su energía!

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