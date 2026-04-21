Horóscopo del martes 21 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se muestran activos y con varios frentes abiertos en temas personales que necesitan definición. Eviten apurarse: si pueden esperar al viernes, el escenario será más claro.

Tauro

Comienza su temporada y todo los lleva a encarar asuntos propios. Las ideas de Géminis pueden aportar claridad. Escuchen y decidan con criterio.

Géminis

Se posicionan como referentes. Su capacidad de síntesis ordena situaciones y mejora vínculos. Se sienten cómodos y eso se refleja. Muy buen día.

Cáncer

La exigencia interna aumenta y cuesta delegar. La conexión con lo concreto es fuerte, pero no conviene excederse. Hagan lo necesario y descansen.

Leo

Se sienten firmes, aunque esa intensidad puede generar roces. Eviten discusiones por temas menores. Mantener la calma será clave.

Virgo

El ingreso en Tauro mejora su ánimo. Se sienten más cómodos con el entorno. Buen momento para disfrutar y ordenar prioridades.

Horóscopo

Libra

Valoran lo estable y auténtico, lo que les aporta tranquilidad. Jornada distendida, ideal para aflojar tensiones.

Escorpio

Se inicia un ciclo que exige independencia y buena actitud. Aunque haya dudas, el camino es genuino. Confíen.

Sagitario

Baja la energía, pero ganan credibilidad. Géminis favorece el diálogo. Buen momento para intercambiar ideas.

Capricornio

Tauro los impulsa con estabilidad y energía. Es tiempo de avanzar con objetivos claros.

Acuario

Las responsabilidades requieren orden. En paralelo, lo social toma protagonismo. Busquen equilibrio.

Piscis

Las emociones crecen y los impulsan a decidir. Tauro puede ser un buen apoyo para avanzar.

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