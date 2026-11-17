El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Tienen proyectos recreativos en mente, pero podrán concretarlos recién el viernes y el sábado próximos. Organicen sus planes sin temor.

Tauro

El día puede cerrar con emociones positivas. Algo nuevo comenzará el domingo; tengan presente ese cambio antes de cerrar un asunto.

Géminis

Desde el domingo podrán ocuparse de asuntos propios con libertad e independencia. Piensen en el futuro y retomen iniciativas postergadas.

Cáncer

Tienen varias tareas, pero hoy el panorama será cambiante. Eviten decisiones importantes y, si pueden, esperen hasta mañana.

Leo

Hace días que les cuesta decidir con firmeza. No se apuren: el viernes y el sábado próximos recuperarán seguridad para definir esos asuntos.

Virgo

El clima distendido puede generar dudas ante decisiones importantes. Si pueden, esperen hasta el domingo: tendrán más confianza.

Libra

Desde ayer encaran asuntos personales con energía y la mirada en el futuro. Aunque surjan idas y vueltas, Acuario los impulsará a actuar.

Horóscopo

Escorpio

Hoy la comunicación puede resultar confusa. Si tienen asuntos que resolver, no fuercen los tiempos: mañana el panorama será más claro.

Sagitario

Quieren reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Busquen un espacio para salir y conversar; la jornada favorece los paseos.

Capricornio

Algunos asuntos los inquietan y generan indecisión. No carguen con todo: deleguen lo que no les convenza y piensen antes de actuar.

Acuario

La Luna sigue en su signo y los impulsa a resolver asuntos pendientes. Actúen con constancia, mantengan el rumbo y confíen en ustedes.

Piscis

La Luna en su signo los ayudará a retomar asuntos postergados. Estarán más sensibles; escuchen sus emociones y necesidades.

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