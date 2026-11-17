Horóscopo del martes 17 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 17 de noviembre de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Tienen proyectos recreativos en mente, pero podrán concretarlos recién el viernes y el sábado próximos. Organicen sus planes sin temor.
Tauro
El día puede cerrar con emociones positivas. Algo nuevo comenzará el domingo; tengan presente ese cambio antes de cerrar un asunto.
Géminis
Desde el domingo podrán ocuparse de asuntos propios con libertad e independencia. Piensen en el futuro y retomen iniciativas postergadas.
Cáncer
Tienen varias tareas, pero hoy el panorama será cambiante. Eviten decisiones importantes y, si pueden, esperen hasta mañana.
Leo
Hace días que les cuesta decidir con firmeza. No se apuren: el viernes y el sábado próximos recuperarán seguridad para definir esos asuntos.
Virgo
El clima distendido puede generar dudas ante decisiones importantes. Si pueden, esperen hasta el domingo: tendrán más confianza.
Libra
Desde ayer encaran asuntos personales con energía y la mirada en el futuro. Aunque surjan idas y vueltas, Acuario los impulsará a actuar.
Escorpio
Hoy la comunicación puede resultar confusa. Si tienen asuntos que resolver, no fuercen los tiempos: mañana el panorama será más claro.
Sagitario
Quieren reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Busquen un espacio para salir y conversar; la jornada favorece los paseos.
Capricornio
Algunos asuntos los inquietan y generan indecisión. No carguen con todo: deleguen lo que no les convenza y piensen antes de actuar.
Acuario
La Luna sigue en su signo y los impulsa a resolver asuntos pendientes. Actúen con constancia, mantengan el rumbo y confíen en ustedes.
Piscis
La Luna en su signo los ayudará a retomar asuntos postergados. Estarán más sensibles; escuchen sus emociones y necesidades.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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