Horóscopo del martes 14 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Desde ayer perciben un cierre y la sensibilidad queda a flor de piel. Conviene no forzar definiciones. Mañana, con la Luna en su signo, todo ordena mejor. Paciencia y confianza.

Tauro

El carisma juega a favor y abre puertas. Hoy es oportuno expresar lo que sienten y, si corresponde, poner punto final a un asunto clave. Decidan sin vueltas.

Géminis

Avanzan más si toman distancia y eligen el momento justo para decir eso que incomoda. Piscis aporta claridad y sostén. Búsquenlo.

Cáncer

Jornada decisiva en lo familiar. Un tema pendiente encuentra cierre y cambia el rumbo para bien. El resultado supera lo esperado. Confíen en el proceso.

Leo

La intuición marca que algo debe terminar para dar lugar a un comienzo cercano. Están en lo cierto. Definan qué quieren en su entorno y actúen en consecuencia.

Virgo

Vienen tensos y exigentes, nada alcanza. Hoy no es buen día para opinar fuerte: pueden no comprenderlos. Esperen al viernes; el clima mejora y ordena.

Horóscopo

Libra

Alta carga emotiva y posibilidad de hablar desde el corazón. También se habilita cerrar lo que complica. Avancen hoy, sin postergar.

Escorpio

Los buenos sentimientos y la ayuda a otros abren caminos. Es un día intenso, con asuntos personales que piden decisión pronta. Den el paso.

Sagitario

La sensibilidad crece y trae idas y vueltas en temas a resolver. Mañana se aclara el panorama. Proyéctense con realismo y foco.

Capricornio

Lo que sienten se nota y es mucho. Están en una etapa fértil para dar y recibir. Poner en palabras les hará bien y ordenará vínculos.

Acuario

Se acerca un cierre amable que permite encarar nuevos temas. No hace falta sobreanalizar: suelten el control y dejen fluir. Todo encaja.

Piscis

La Luna en su signo los vuelve referencia para el resto. Los buscan para cerrar asuntos importantes. Disfruten ese lugar y aprovechen el impulso.

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