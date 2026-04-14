Horóscopo del martes 14 de abril de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 14 de abril. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Desde ayer perciben un cierre y la sensibilidad queda a flor de piel. Conviene no forzar definiciones. Mañana, con la Luna en su signo, todo ordena mejor. Paciencia y confianza.
Tauro
El carisma juega a favor y abre puertas. Hoy es oportuno expresar lo que sienten y, si corresponde, poner punto final a un asunto clave. Decidan sin vueltas.
Géminis
Avanzan más si toman distancia y eligen el momento justo para decir eso que incomoda. Piscis aporta claridad y sostén. Búsquenlo.
Cáncer
Jornada decisiva en lo familiar. Un tema pendiente encuentra cierre y cambia el rumbo para bien. El resultado supera lo esperado. Confíen en el proceso.
Leo
La intuición marca que algo debe terminar para dar lugar a un comienzo cercano. Están en lo cierto. Definan qué quieren en su entorno y actúen en consecuencia.
Virgo
Vienen tensos y exigentes, nada alcanza. Hoy no es buen día para opinar fuerte: pueden no comprenderlos. Esperen al viernes; el clima mejora y ordena.
Libra
Alta carga emotiva y posibilidad de hablar desde el corazón. También se habilita cerrar lo que complica. Avancen hoy, sin postergar.
Escorpio
Los buenos sentimientos y la ayuda a otros abren caminos. Es un día intenso, con asuntos personales que piden decisión pronta. Den el paso.
Sagitario
La sensibilidad crece y trae idas y vueltas en temas a resolver. Mañana se aclara el panorama. Proyéctense con realismo y foco.
Capricornio
Lo que sienten se nota y es mucho. Están en una etapa fértil para dar y recibir. Poner en palabras les hará bien y ordenará vínculos.
Acuario
Se acerca un cierre amable que permite encarar nuevos temas. No hace falta sobreanalizar: suelten el control y dejen fluir. Todo encaja.
Piscis
La Luna en su signo los vuelve referencia para el resto. Los buscan para cerrar asuntos importantes. Disfruten ese lugar y aprovechen el impulso.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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