Horóscopo del martes 1 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Comienzan el mes cansados, y eso les marca la necesidad de bajar el ritmo. Eviten presiones.

Tauro

Hoy y mañana la Luna en su signo los conecta con asuntos que habían dejado de lado. El comienzo del mes les devuelve estabilidad.

Géminis

Todo avanza con una lentitud que no es de su agrado, pero tengan paciencia. Desde el jueves, la Luna en su signo traerá movimiento. Proyecten.

Cáncer

Están ante una jornada lenta, pero el mes comienza así para que sean ustedes quienes organicen sus próximos pasos. Piensen en el fin de semana.

Leo

Se muestran firmes y algo testarudos ante tareas que deberán comenzar la semana próxima. El mes se presenta concreto y estable para ustedes.

Virgo

El mes comienza con una magnífica Luna en Tauro, que les aporta estabilidad y claridad sobre el futuro. Todo se presenta firme y concreto.

Libra

Están ante uno de los mejores días de la semana, después de un cierre de mes que pudo dejarlos acelerados. Proyecten lo que tienen en mente. Avancen.

Horóscopo

Escorpio

Se muestran algo distraídos frente a situaciones que no tienen ganas de encarar. No se fuercen. El fin de semana será positivo.

Sagitario

Su espontaneidad natural estará algo opacada por tareas que no quieren hacer. No discutan ni gasten energía en lo que no pueden cambiar. Dejen fluir.

Capricornio

El mes comienza con el orden que necesitan, y eso los ayuda a sentirse bien con quienes los rodean. Tauro es una buena opción y Escorpio puede necesitarlos.

Acuario

El mes empieza con muchas tareas, pero no se apuren. Todavía tienen tiempo. Desde jueves o viernes todo saldrá como esperan.

Piscis

Tauro los impulsa a la acción y los acerca a tareas que disfrutan. Tienen tiempo y nadie los apura. Aprovechen esta jornada armoniosa. ¡Adelante!

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