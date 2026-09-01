Horóscopo del martes 1 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo
La astrología te da pistas sobre lo que viene este martes 1 de setiembre de 2026. ¿Será un día de cambios, estabilidad o sorpresas? Conocé las predicciones y prepárate para lo que el cosmos tiene preparado.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Comienzan el mes cansados, y eso les marca la necesidad de bajar el ritmo. Eviten presiones.
Tauro
Hoy y mañana la Luna en su signo los conecta con asuntos que habían dejado de lado. El comienzo del mes les devuelve estabilidad.
Géminis
Todo avanza con una lentitud que no es de su agrado, pero tengan paciencia. Desde el jueves, la Luna en su signo traerá movimiento. Proyecten.
Cáncer
Están ante una jornada lenta, pero el mes comienza así para que sean ustedes quienes organicen sus próximos pasos. Piensen en el fin de semana.
Leo
Se muestran firmes y algo testarudos ante tareas que deberán comenzar la semana próxima. El mes se presenta concreto y estable para ustedes.
Virgo
El mes comienza con una magnífica Luna en Tauro, que les aporta estabilidad y claridad sobre el futuro. Todo se presenta firme y concreto.
Libra
Están ante uno de los mejores días de la semana, después de un cierre de mes que pudo dejarlos acelerados. Proyecten lo que tienen en mente. Avancen.
Escorpio
Se muestran algo distraídos frente a situaciones que no tienen ganas de encarar. No se fuercen. El fin de semana será positivo.
Sagitario
Su espontaneidad natural estará algo opacada por tareas que no quieren hacer. No discutan ni gasten energía en lo que no pueden cambiar. Dejen fluir.
Capricornio
El mes comienza con el orden que necesitan, y eso los ayuda a sentirse bien con quienes los rodean. Tauro es una buena opción y Escorpio puede necesitarlos.
Acuario
El mes empieza con muchas tareas, pero no se apuren. Todavía tienen tiempo. Desde jueves o viernes todo saldrá como esperan.
Piscis
Tauro los impulsa a la acción y los acerca a tareas que disfrutan. Tienen tiempo y nadie los apura. Aprovechen esta jornada armoniosa. ¡Adelante!
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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