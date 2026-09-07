Horóscopo del lunes 7 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Comienzan la semana con muchos temas importantes que deberán encarar entre hoy y mañana, ya que la Luna en Leo los beneficia. ¡Adelante!

Tauro

Tienen mucha obstinación para encarar tareas que deben finalizar a la brevedad. Leo los ayuda y Acuario los frena. Elijan con quién estar.

Géminis

Todo se presenta de manera definida. Nada resulta inestable hoy ni mañana, pero pueden proyectar el fin de semana, que saldrá como ustedes quieren.

Cáncer

Luego de un fin de semana con la Luna en su signo, hoy lunes corresponde delegar todo aquello que todavía no han podido resolver. Se sentirán aliviados.

Leo

La Luna en su signo les da la pauta para analizar tareas personales que han dejado por el camino. Todo funciona como ustedes quieren hoy y mañana.

Virgo

No es el mejor día para marcar exigencias; todo lo contrario. Esperen al miércoles o jueves para analizar ese tema tan importante que tienen en mente.

Libra

Su comunicación es brillante y asombrarán a muchos amigos. Hoy es un comienzo de semana relevante y positivo para ustedes. ¡Encaren!

Horóscopo

Escorpio

Se muestran demasiado exagerados frente a temas inoportunos para analizar hoy. Aries, Leo y Sagitario son su mejor opción. Busquen a estos signos.

Sagitario

Todo se realiza con el natural carisma que ustedes tienen, y eso los lleva a sentirse más concretos respecto de lo que necesitan para su futuro. ¡Adelante!

Capricornio

Luego de un fin de semana cansador, llegó el día concreto en que se sienten más escuchados de lo habitual. Eso los ayuda a estar de mejor humor.

Acuario

La Luna en su opuesto, Leo, hoy y mañana los lleva a encarar tareas que han dejado a un lado. No discutan por tonterías: no serán bien entendidos.

Piscis

Se sienten más vitales y con mayor poder personal. Hoy y mañana son dos días en los que no pueden delegar nada. Encaren con la fuerza de Leo y su sensibilidad.

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