Horóscopo del lunes 5 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Comienzan la semana con una Luna activa en Leo que los hace sentirse bien con ustedes mismos. Lo que propongan tendrá buenas posibilidades de salir como esperan.

Tauro

Todo se proyecta hacia un futuro cercano, ya que desde el miércoles o jueves podrán recibir buenas noticias personales. Piensen más en su futuro.

Géminis

Su comunicación puede resultar entreverada y eso les dificulta retomar tareas que dejaron a un lado. Leo los ayuda a ordenar y avanzar.

Cáncer

Comienzan una semana cargada de tareas, donde su iniciativa será oportuna para encarar asuntos familiares. Hoy y mañana concéntrense en lo concreto.

Leo

Hoy y mañana la Luna en su signo los ayuda a sentirse firmes frente a temas que dejaron a un lado. Miren hacia adelante con confianza.

Virgo

Será un día intenso y recién el miércoles podrán sentirse más aliviados. Hay tareas que no pueden postergar y otros asuntos que deben encarar. Esperen.

Libra

Están decididos frente a los asuntos que quieren terminar de una vez y Leo los acompaña. Mantengan la calma y eviten alterarse.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación es fuerte y hoy conviene pensar antes de hablar, porque pueden ser malinterpretados en temas que aún no pueden delegar. Acuario los frena.

Sagitario

La Luna en Leo, hoy y mañana, les dará las pautas para encarar tareas que han postergado. Avancen con decisión.

Capricornio

Están ante un día en el que se definen tareas importantes para ustedes. No dejen nada para más adelante: hoy y mañana son jornadas indicadas.

Acuario

La Luna en su opuesto, Leo, hoy y mañana puede hacer que se sientan complicados. Busquen el apoyo de Sagitario para recuperar energía.

Piscis

Todo se presenta más energético de lo imaginado y se sienten con fortaleza para encarar tareas personales que ya no pueden delegar. Confíen en ustedes.

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