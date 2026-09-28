Horóscopo del lunes 28 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Comienzan la semana con agitación y ansiedad. A medida que avance el día, recuperarán la calma y ordenarán mejor sus prioridades.

Tauro

La Luna ingresa en su signo y les aporta confianza, alegría y ganas de ocuparse de asuntos personales. Será un día cambiante, pero divertido.

Géminis

No necesitarán aclarar nada. Lo mejor será dejar que Aries y Tauro combinen sus energías para alcanzar un objetivo importante.

Cáncer

Es el último día de Marte, planeta del trabajo, en su signo. Los asuntos laborales de hoy pueden resultar clave. Confíen en sus decisiones. ¡Adelante!

Leo

No se muestran en su mejor momento para resolver asuntos personales. Lo conveniente será esperar hasta la próxima semana. Desde mañana recuperarán claridad y proyectarán.

Virgo

Comienzan la semana con asuntos que los impulsan a tomar la iniciativa. Cáncer aparece como una buena opción en el amor y un acercamiento vuelve a tomar fuerza.

Libra

Todo lo que ocurre a su alrededor los hace sentir bien. Después de un fin de semana intenso, llega la serenidad. Disfruten.

Horóscopo

Escorpio

Hoy la Luna pasa a su opuesto, Tauro. Lo mejor será acercarse a personas de este signo, que les dará la tranquilidad necesaria. ¡Vamos!

Sagitario

El día comienza con mucha actividad, pero luego encontrará un ritmo más sereno. Confiarán en ustedes mismos. Tauro será su mejor compañía.

Capricornio

Marte deja su posición opuesta en Cáncer y comenzarán a notar beneficios en el plano laboral. Dejen fluir y confíen.

Acuario

Todo se presenta de manera concreta y esa energía les permitirá bajar el ritmo y actuar con seguridad. Tauro será un buen sostén.

Piscis

Todo recupera firmeza con el ingreso de la Luna en Tauro. Esta influencia les permite sentirse bien y avanzar con confianza. ¡Adelante!

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