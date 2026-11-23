El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Comienza la temporada de Sagitario, un signo amigo con el que resulta fácil entenderse. Aprovechen esta energía para planificar un viaje el próximo fin de semana.

Tauro

La Luna sigue en su signo y los enfrenta a asuntos pendientes que necesitan definir pronto. Hoy será una jornada ideal para tomar decisiones personales.

Géminis

Están a las puertas de realizar una tarea que vienen postergando hace tiempo. Todo avanza con lentitud. No fuercen los tiempos y esperen hasta mañana.

Cáncer

El comienzo de Sagitario puede llevarlos a tomar decisiones apresuradas. Si pueden postergarlas hasta el jueves o el viernes, todo será más favorable.

Leo

Comienza la temporada de su signo amigo, Sagitario, y estarán más entusiasmados, aunque también algo ansiosos. No se apuren y esperen al próximo fin de semana.

Virgo

Será una jornada de contradicciones: la Luna en Tauro los detiene, mientras que el Sol en Sagitario los apura. Piensen antes de hablar y eviten temas complicados.

Horóscopo

Libra

Comienzan la semana con asuntos personales que podrán resolver gracias al impulso de Sagitario. Confíen en su iniciativa y avancen sin miedo a equivocarse.

Escorpio

Pueden sentirse algo confundidos y eso dificultará el cierre de un asunto pendiente. Si esperan hasta el jueves, encontrarán una solución más práctica y oportuna.

Sagitario

Comienza la temporada de su signo y llega el impulso para retomar proyectos personales que dejaron pendientes durante los últimos días. Es momento de avanzar.

Capricornio

Algunos asuntos familiares podrán resolverse de manera rápida e inesperada. Tomen la iniciativa y atiendan aquello que dejaron de lado durante tanto tiempo.

Acuario

Todo parece avanzar con demasiada lentitud y nada termina de convencerlos. Tienen muchas tareas en mente, pero hoy será mejor ordenar las ideas y esperar hasta mañana.

Piscis

Estarán apurados por definir asuntos que intentan resolver desde hace tiempo. Su capacidad para dialogar y contener a los demás será fundamental. Hablen con claridad.

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