Horóscopo del lunes 23 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo
Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 23 de noviembre de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.
El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única.Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.
Aries
Comienza la temporada de Sagitario, un signo amigo con el que resulta fácil entenderse. Aprovechen esta energía para planificar un viaje el próximo fin de semana.
Tauro
La Luna sigue en su signo y los enfrenta a asuntos pendientes que necesitan definir pronto. Hoy será una jornada ideal para tomar decisiones personales.
Géminis
Están a las puertas de realizar una tarea que vienen postergando hace tiempo. Todo avanza con lentitud. No fuercen los tiempos y esperen hasta mañana.
Cáncer
El comienzo de Sagitario puede llevarlos a tomar decisiones apresuradas. Si pueden postergarlas hasta el jueves o el viernes, todo será más favorable.
Leo
Comienza la temporada de su signo amigo, Sagitario, y estarán más entusiasmados, aunque también algo ansiosos. No se apuren y esperen al próximo fin de semana.
Virgo
Será una jornada de contradicciones: la Luna en Tauro los detiene, mientras que el Sol en Sagitario los apura. Piensen antes de hablar y eviten temas complicados.
Libra
Comienzan la semana con asuntos personales que podrán resolver gracias al impulso de Sagitario. Confíen en su iniciativa y avancen sin miedo a equivocarse.
Escorpio
Pueden sentirse algo confundidos y eso dificultará el cierre de un asunto pendiente. Si esperan hasta el jueves, encontrarán una solución más práctica y oportuna.
Sagitario
Comienza la temporada de su signo y llega el impulso para retomar proyectos personales que dejaron pendientes durante los últimos días. Es momento de avanzar.
Capricornio
Algunos asuntos familiares podrán resolverse de manera rápida e inesperada. Tomen la iniciativa y atiendan aquello que dejaron de lado durante tanto tiempo.
Acuario
Todo parece avanzar con demasiada lentitud y nada termina de convencerlos. Tienen muchas tareas en mente, pero hoy será mejor ordenar las ideas y esperar hasta mañana.
Piscis
Estarán apurados por definir asuntos que intentan resolver desde hace tiempo. Su capacidad para dialogar y contener a los demás será fundamental. Hablen con claridad.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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