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El País Horóscopo

Horóscopo del lunes 21 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 21 de setiembre de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
21/09/2026, 00:01
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Horóscopo.
Unsplash

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Comienza la semana con muchos temas para organizar de forma ordenada y expansiva. Martes y miércoles serán sus mejores días. Avancen con confianza.

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

Todo se presenta de manera sorpresiva y auténtica. Es un lunes cargado de tareas que resolverán con buen criterio y decisión. ¡Adelante!

Géminis

A medida que pasen las horas, la Luna ingresará en Acuario y los impulsará a proyectar tareas que han postergado durante los últimos días.

Cáncer

Se muestran un poco rezongones y no pueden evitarlo, porque la Luna sigue en su opuesto, Capricornio. No den su opinión y esperen al jueves o viernes.

Leo

Es un lunes oscilante: comienza con mucha exigencia y luego pueden aparecer tareas que preferirán dejar de lado. Hoy todo resulta inestable.

Virgo

Disfruten de un lunes ordenado, en el que serán escuchados y comprendidos. No se apuren a dar su opinión sobre un tema que aún no tienen claro.

Libra

Después de un fin de semana demasiado controlado, llegó el lunes y, poco a poco, todo se vuelve más social y divertido. Aprovechen el cambio.

Horóscopo
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Escorpio

Tienen las primeras horas del día para encarar algo que hace tiempo vienen proponiendo. No lo posterguen más y sigan avanzando. ¡Adelante!

Sagitario

Capricornio los frena, pero a medida que pasen las horas la Luna en Acuario los hará sentirse más libres y sociables. ¡Adelante!

Capricornio

El comienzo del día será muy intenso, pero luego todo cambiará de rumbo y podrán dejar de lado algunas tareas personales. Aprovechen el alivio.

Acuario

Se sentirán cada vez más firmes y seguros de ustedes mismos, y eso favorecerá el vínculo con quienes los rodean. ¡Lindo día! Ustedes mandan.

Piscis

Se sienten algo cansados, pero el día se volverá poco a poco más social y divertido. Estén atentos: todo estará a su favor desde el próximo jueves.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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