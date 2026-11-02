Horóscopo del lunes 2 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La semana comienza con una energía poderosa y mucho dinamismo. Harán un poco de todo y terminarán cansados, pero el esfuerzo valdrá la pena.

Tauro

Si tienen asuntos importantes que resolver, hoy no es el día indicado. Esperen a mañana, cuando la Luna en Virgo los ayudará a expresarse con mayor convicción.

Géminis

Su actitud positiva y sus ideas de futuro los ayudan a sentirse bien con ustedes mismos. Sean lógicos, confíen en sus capacidades y apuesten a ganar.

Cáncer

Están demasiado imperativos y pueden encarar asuntos personales cuya resolución llevará hasta la próxima semana. No se apuren y respeten los tiempos.

Leo

La Luna sigue en su signo y potencia su capacidad de liderazgo. Aprovechen esta energía para resolver de una vez ese asunto que tienen pendiente.

Virgo

Están ante la víspera de una resolución personal importante que puede cambiar su rumbo. La razón y la solidaridad se combinarán en sus decisiones. Avancen con confianza.

Libra

Su comunicación será muy contundente durante estos días. Lo mejor será esperar al jueves o al viernes para abordar asuntos personales. Leo puede ayudarlos.

Horóscopo

Escorpio

Desde ayer intentan moderar la intensidad de la Luna en Leo, pero todavía les cuesta. Eviten hablar de asuntos sobre los que aún no tienen certezas.

Sagitario

La semana comienza con una actitud positiva que favorece los vínculos. Una buena noticia puede llegar en cualquier momento, así que estén atentos.

Capricornio

Están ante la víspera de una decisión importante para su futuro. Algunas propuestas personales necesitan madurar, por lo que será mejor esperar a mañana.

Acuario

Hoy no es el mejor día de la semana para resolver asuntos pendientes. A partir del jueves comenzarán a notar avances y resultados más favorables.

Piscis

Las exigencias del día los cansan más de lo habitual. Aries, Leo y Sagitario pueden comprender su energía y ayudarlos a recuperar el entusiasmo. Acérquense a ellos.

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