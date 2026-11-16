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    El País Horóscopo

    Horóscopo del lunes 16 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

    Descubrí qué energías influirán en tu signo este lunes 16 de noviembre de 2026. Amor, trabajo y bienestar: una guía astrológica para aprovechar al máximo cada oportunidad.

    Susana Garbuyo
    Susana Garbuyo
    16/11/2026, 00:01
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    Horóscopo.
    Unsplash

    Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

    Aries

    Comienza la semana con asuntos importantes para el futuro. Proyecten y organicen sus ideas, pero no se apresuren: recién el viernes podrán concretarlas. Agenden la fecha.

    ¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

    Tauro

    Todo se desarrolla con seguridad y estabilidad, condiciones necesarias para alcanzar un objetivo personal la próxima semana. Tengan paciencia y confíen en el proceso.

    Géminis

    Acuario será su mejor aliado para comenzar la semana con entusiasmo y diversión. Los planetas se mantienen estables y eso favorece sus proyectos a futuro.

    Cáncer

    Tienen muchas tareas por delante y asuntos pendientes que desean retomar. Lo mejor será mantener la calma y esperar hasta el miércoles para avanzar.

    Leo

    Estarán algo perezosos para encarar asuntos personales. Libra será quien mejor pueda ayudarlos a tomar decisiones importantes. Ténganlo presente.

    Virgo

    Su comunicación será fluida y encontrarán buena respuesta en los demás. No exijan aquello que todavía no está resuelto. Será una jornada con algunos altibajos.

    Libra

    Desde ayer se sienten más sociables y con ganas de reencontrarse con amigos que hace tiempo no ven. Acuario será una gran compañía y podrá ayudarlos.

    Horóscopo
    Horóscopo

    Escorpio

    Su comunicación adquiere mayor firmeza frente a asuntos que dejaron pendientes. Será importante expresar sus opiniones con claridad y sin rodeos.

    Sagitario

    Todo se desarrolla con mucha cordialidad de su parte. Acuario los buscará para conversar sobre asuntos personales que dejaron de lado. Escuchen sus propuestas.

    Capricornio

    Las cosas parecen avanzar sin demasiado rumbo y deberán tenerlo en cuenta. No es un buen día para hacer propuestas. Esperen a la próxima semana y busquen a Tauro.

    Acuario

    La Luna en su signo los impulsa a hacer aquello que disfrutan y necesitan. Ayuden a Leo, que está algo desorientado, y mantengan su optimismo.

    Piscis

    No es el mejor día para cerrar un asunto pendiente. Recién a partir del miércoles o jueves encontrarán mejores condiciones para avanzar. Tengan paciencia.

    * Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

    ¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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