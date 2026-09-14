Horóscopo del lunes 14 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El día comienza con algunas dudas frente a temas personales, pero luego todo se vuelve más intenso y posesivo. Si pueden delegar tareas, será lo mejor.

Tauro

Aprovechen las primeras horas del día para organizar la semana. Hay asuntos que no se tocarán y quedarán de lado hasta el fin de semana.

Géminis

Comienzan la semana con mucho equilibrio y esfuerzo de su parte. Es oportuno que así sea, porque estarán cargados de temas intensos.

Cáncer

Escorpio les ofrece las mejores opciones para iniciar la semana con fuerza y coraje. Hay asuntos personales que conviene no tocar hoy.

Leo

Lunes dudoso, con un humor pasajero que denota más sensibilidad de la esperada. Esperen hasta el jueves para iniciar algo positivo.

Virgo

A medida que pasen las horas se sentirán más intensos y exigentes. Ténganlo en cuenta para que todo funcione con orden y prospere.

Libra

Hoy tienen la Luna en su signo las primeras horas del día. Luego todo toma más fuerza y aparece la iniciativa personal. Será una jornada oscilante.

Horóscopo

Escorpio

Con el paso de las horas se sentirán más fuertes y autoritarios. Todo los lleva a ejercer un don de mando inteligente hasta el miércoles.

Sagitario

Su natural espontaneidad hoy se notará más intensa y cuestionada. Deleguen todo aquello que no tengan ganas de hacer. ¡Vamos, Sagitario!

Capricornio

A medida que pasen las horas, el nivel de exigencia será mayor. Cambien la energía y no se preocupen tanto por asuntos familiares. Poco y bien hoy.

Acuario

Todo se presenta de forma tan precipitada que será mejor dejar de lado tareas que han delegado. ¡No discutan!

Piscis

Todo se vuelve más fuerte, intenso y cargado de responsabilidad. Escorpio es su mejor opción hoy.

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