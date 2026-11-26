El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Hay tareas que los cansan y que hoy no tienen ganas de realizar. Lo mejor será postergarlas para el fin de semana. Cáncer los emocionará.

Tauro

Su vida laboral mejora notablemente a partir de hoy. Surgen proyectos relacionados con la casa o la familia que, poco a poco, serán cada vez más productivos.

Géminis

Comienza una nueva revolución lunar de 28 días y la familia reclama atención por asuntos que dejaron de lado. Será una jornada de mucha sensibilidad y emociones.

Cáncer

La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace sentir protagonistas de tareas que habían postergado. Además, se aproxima un cambio laboral positivo. Presten atención.

Leo

Hoy y mañana serán jornadas clave para organizar actividades de cara al fin de semana. Actuarán con sabiduría y dinamismo. No se apresuren.

Virgo

El panorama laboral mejora de una manera inesperada y muy positiva. Estén atentos a los cambios que puedan surgir en su entorno. Será un buen día.

Libra

Horóscopo

Están demasiado indecisos para tomar determinaciones. Hoy conviene concentrarse en resolver asuntos familiares y dejar para otro momento las decisiones más importantes.

Escorpio

Todo lo que planificaron durante los últimos días comienza a concretarse entre hoy y mañana. Esto les permitirá proyectar nuevas actividades a futuro. Avancen.

Sagitario

Las emociones estarán a flor de piel y podrán mantener una conversación intensa y constructiva sobre un asunto del pasado. Escuchen con atención: les hará bien.

Capricornio

Hoy no es el día indicado para encarar proyectos a futuro, salvo que busquen el apoyo de Cáncer, su opuesto complementario, que podrá orientarlos. Ustedes deciden.

Acuario

La familia necesita de ustedes. Eviten hacer comentarios que puedan interpretarse de manera equivocada. La próxima semana encontrarán un panorama más favorable.

Piscis

La familia necesita su presencia y disposición para conversar sobre asuntos que quedaron pendientes. Es un buen momento para recuperar el diálogo y atender esos temas.

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