Horóscopo del jueves 15 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se sienten positivos para encarar asuntos personales. Junto a Sagitario podrán concretar buenos proyectos y pensar en nuevas metas. Aprovechen el día para planificar el futuro.

Tauro

El optimismo y cierta ansiedad marcarán la jornada. Procuren que el entusiasmo juegue a su favor y les permita mirar el futuro con confianza.

Géminis

No será el mejor día, pero una conversación con Sagitario puede aportarles ideas valiosas. Escuchen con atención y proyecten nuevos planes.

Cáncer

Aunque hoy la sensibilidad no esté en su punto más alto, tendrán motivos para mirar el futuro con entusiasmo. Proyecten viajes y paseos.

Leo

Su seguridad se verá reforzada por la energía de Sagitario. Tendrán impulso para pasar a la acción y avanzar en sus objetivos.

Virgo

Sagitario puede ser la compañía ideal para ayudarlos a dejar atrás el mal humor. No den importancia a situaciones que no lo merecen.

Libra

Una jornada dinámica les permitirá compartir buenos momentos. Un encuentro con amigos será una excelente opción para proyectar nuevas actividades.

Horóscopo

Escorpio

Su comunicación puede resultar intensa, pero la Luna en Sagitario aportará una energía más positiva. Piensen antes de expresar sus opiniones.

Sagitario

Su capacidad para elegir lo que más les conviene será fundamental. Los demás buscarán su opinión. Tendrán un día activo y positivo.

Capricornio

Cierto desorden puede alterar sus planes, pero no se preocupen. La Luna en su signo durante el fin de semana favorecerá la organización.

Acuario

Sagitario puede agotarlos con preguntas, pero encontrarán puntos en común para hacer lo que les gusta. Disfruten de nuevas experiencias.

Piscis

La energía de Sagitario puede resultarles difícil de manejar. Su sensibilidad y capacidad de diálogo ayudarán a recuperar la calma.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.