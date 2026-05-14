Horóscopo del jueves 14 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

Siguen con mucha energía personal y habrá tareas que solamente ustedes podrán resolver. Leo y Sagitario serán grandes aliados. Piscis aportará calma y equilibrio.

Tauro

Día previo a un cambio importante que permitirá retomar asuntos pendientes con más firmeza y seguridad. Avancen sin miedo y confíen en lo que sienten.

Géminis

Todo avanza con intensidad de su parte y eso puede generar momentos de ansiedad. Lo mejor será bajar un poco el ritmo y apoyarse en Aries.

Cáncer

Desde ayer sienten presión para resolver temas personales que todavía deberán esperar un poco más. Hoy convendrá hacer poco, pero bien. Eviten discusiones.

Leo

La Luna en Aries les aporta fuerza y decisión frente a temas personales importantes. Será momento de actuar y dejar atrás las postergaciones.

Virgo

Algunas tareas los encontrarán demasiado apurados y eso les quitará sensibilidad y claridad. Esperen a mañana antes de tomar decisiones importantes.

Horóscopo

Libra

Todo funcionará mejor si delegan responsabilidades en lugar de querer resolverlo todo ustedes mismos. La energía de Aries puede llevarlos a discutir sin sentido.

Escorpio

Jornada ideal para concretar algo necesario pensando en el futuro. No esperen más y anímense a proponer aquello que vienen analizando hace tiempo.

Sagitario

Se sentirán radiantes al ver resultados positivos en tareas y proyectos importantes. Hoy será el día indicado para iniciar algo nuevo y prometedor.

Capricornio

Todo ocurre de manera inesperada y eso puede dejarlos cansados o con poca energía. Será mejor esperar a mañana para resolver temas importantes.

Acuario

Algo comienza a tomar forma y eso les devolverá entusiasmo y motivación. El zodiaco los buscará para avanzar en proyectos y decisiones futuras.

Piscis

Aries los impulsa a actuar aunque no tengan demasiadas ganas. Ustedes aportarán estabilidad y seriedad en un día donde todo podrá resolverse mejor.

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