Horóscopo del domingo 8 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Es un domingo sensible, en el que analizarán cada detalle. Aprovechen para proyectar ese paseo que tienen pendiente. Escorpio será un buen aliado.

Tauro

Hay tareas que hoy no les resultan atractivas. Busquen el apoyo de Escorpio, que sabrá ayudarlos a encontrar el mejor camino.

Géminis

Todo se encamina favorablemente, aunque algunas situaciones pueden sorprenderlos y generar nervios. Hoy será mejor hacer poco, pero bien.

Cáncer

La Luna en Escorpio, hoy y mañana, los impulsa a encarar asuntos personales que no pueden seguir postergando. Perseveren, es un buen momento.

Leo

Es un domingo para descansar y proyectar actividades a partir del martes. Sagitario les aportará buena energía. No se dejen llevar por las emociones.

Virgo

Su naturaleza analítica se intensifica y los lleva a reencontrarse con personas que hace tiempo no ven. Aprovechen para disfrutar de esos vínculos.

Libra

Tienen una jornada cargada de actividades y proyectos a futuro. Algo que creían imposible comenzará a concretarse desde el miércoles. Estén atentos.

Horóscopo

Escorpio

La Luna continúa en su signo y los convierte en protagonistas de varias actividades. Anímense a proyectar lo que desean: tendrán buenas oportunidades.

Sagitario

Se acerca un cambio personal importante, con nuevas actividades y decisiones. Necesitan compartir este momento con amigos de toda la vida. ¡Adelante!

Capricornio

Su practicidad se combina hoy con emociones intensas. Encontrarán la forma de expresar lo que sienten y lograr que los demás los comprendan.

Acuario

Desde ayer sienten que sus proyectos no avanzan, pero no se trata de falta de energía. El cansancio y los asuntos pendientes reclaman atención. Descansen.

Piscis

Termina la semana con el alivio que necesitaban. Las situaciones comienzan a aclararse y su sensibilidad será fundamental para resolver asuntos pendientes.

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