Horóscopo del domingo 6 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana termina con cansancio, pero también con la posibilidad de proyectar para mañana el inicio de algo personal importante. ¡Adelante!

Tauro

Todo se presenta de forma sensible y aparecen temas del pasado que deberán encarar. La resolución llegará el miércoles o jueves próximo. Ténganlo en cuenta.

Géminis

Todo se encara con buena disposición, pero están algo entreverados para ordenar tareas y asuntos pendientes. Hoy, poco y bien.

Cáncer

Sienten que hay tareas que solo ustedes pueden encaminar. No esperen hasta mañana: hoy es el día indicado para avanzar y lograr que todo salga bien.

Leo

Es un día previo a una resolución personal que vienen postergando. Tienen la posibilidad de hacer mañana mismo aquello que más les gusta. ¡Encaren!

Virgo

Desde ayer dan vueltas a un tema que no puede resolverse como ustedes quieren. Bajen el ritmo y esperen unos días más. Estarán más sensibles.

Libra

Todo lo que tengan para hacer, déjenlo para el próximo fin de semana. Están ante un día demasiado oscilante como para tomar decisiones a futuro.

Horóscopo

Escorpio

Todo se vive de una manera más hogareña y emotiva. No podrán dejar a un lado tareas que se vienen proponiendo desde hace tiempo. ¡Adelante!

Sagitario

Desde ayer se sienten “detenidos en el tiempo” por situaciones ajenas a ustedes. Proyecten para mañana: todo saldrá mejor. Leo será de gran ayuda.

Capricornio

Siguen con temas personales que no terminan de resolver. Lo ideal es dejar a un lado las preocupaciones. ¡Poco y bien hoy!

Acuario

Todo se presenta de la manera más insólita y deberán tener en cuenta que el próximo fin de semana resultará a su favor. No se apuren.

Piscis

Sus emociones llegan al corazón de todo el zodiaco, especialmente al de Cáncer, que desde ayer recibe la influencia de la Luna. ¡Busquen a Cáncer!

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