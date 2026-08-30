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El País Horóscopo

Horóscopo del domingo 30 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 30 de agosto de 2026.

Susana Garbuyo
Susana Garbuyo
30/08/2026, 00:01
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Unsplash

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La Luna en su signo marca el cierre del mes y los lleva a estar atentos a todo. Será un domingo intenso. ¡Adelante!

¿Cuáles son los signos que tienen mejor sentido del humor?

Tauro

No tendrán un domingo tranquilo. La Luna en Aries los impulsa a resolver varios asuntos a la vez. Organicen prioridades y no se sobrecarguen.

Géminis

Se activa el cierre del mes y eso genera cambios positivos. Aprovechen el entusiasmo y la vitalidad para avanzar en lo pendiente.

Cáncer

Se muestran demasiado ansiosos y eso no les permite terminar la semana con tranquilidad. Bajen el ritmo y proyecten algo para el próximo fin de semana.

Leo

La Luna en su amigo Aries, hoy y mañana, los ayuda a cerrar el mes de una manera oportuna. Aprovechen la energía y disfruten el día.

Virgo

Todo se logra con el carisma de siempre. Es un domingo activo, en el que harán de todo un poco. Será una jornada ágil y divertida.

Libra

La Luna en su opuesto, Aries, les deja tareas personales que no podrán dejar a un lado. Atiendan lo urgente y no se sobrecarguen. ¡Ommm!

Horóscopo
Horóscopo

Escorpio

Vibran en un domingo cargado de energía y se sienten bien al hacer aquello que más les gusta. Se cansarán, pero valdrá la pena.

Sagitario

Aries los empuja a la acción y a pensar en un comienzo de etapa. Proyectarse será clave, porque cuentan con buen ánimo para nuevos planes.

Capricornio

Todo se hace a las apuradas y eso no ayuda a que las cosas queden bien. No se exijan de más: desde el martes comenzará un período sereno.

Acuario

Todo termina y, al mismo tiempo, algo nuevo comienza. Están cargados de dinamismo y buena vibra. Busquen a Aries para tomar impulso.

Piscis

Se termina el mes, pero ustedes notan que algo bueno y activo comienza. No dejen de lado las tareas pendientes: cierren lo necesario para abrir una nueva etapa.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.comInstagramFacebook o en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los cinco signos más problemáticos del zodiaco?

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