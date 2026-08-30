Horóscopo del domingo 30 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La Luna en su signo marca el cierre del mes y los lleva a estar atentos a todo. Será un domingo intenso. ¡Adelante!

Tauro

No tendrán un domingo tranquilo. La Luna en Aries los impulsa a resolver varios asuntos a la vez. Organicen prioridades y no se sobrecarguen.

Géminis

Se activa el cierre del mes y eso genera cambios positivos. Aprovechen el entusiasmo y la vitalidad para avanzar en lo pendiente.

Cáncer

Se muestran demasiado ansiosos y eso no les permite terminar la semana con tranquilidad. Bajen el ritmo y proyecten algo para el próximo fin de semana.

Leo

La Luna en su amigo Aries, hoy y mañana, los ayuda a cerrar el mes de una manera oportuna. Aprovechen la energía y disfruten el día.

Virgo

Todo se logra con el carisma de siempre. Es un domingo activo, en el que harán de todo un poco. Será una jornada ágil y divertida.

Libra

La Luna en su opuesto, Aries, les deja tareas personales que no podrán dejar a un lado. Atiendan lo urgente y no se sobrecarguen. ¡Ommm!

Horóscopo

Escorpio

Vibran en un domingo cargado de energía y se sienten bien al hacer aquello que más les gusta. Se cansarán, pero valdrá la pena.

Sagitario

Aries los empuja a la acción y a pensar en un comienzo de etapa. Proyectarse será clave, porque cuentan con buen ánimo para nuevos planes.

Capricornio

Todo se hace a las apuradas y eso no ayuda a que las cosas queden bien. No se exijan de más: desde el martes comenzará un período sereno.

Acuario

Todo termina y, al mismo tiempo, algo nuevo comienza. Están cargados de dinamismo y buena vibra. Busquen a Aries para tomar impulso.

Piscis

Se termina el mes, pero ustedes notan que algo bueno y activo comienza. No dejen de lado las tareas pendientes: cierren lo necesario para abrir una nueva etapa.

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