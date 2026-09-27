Horóscopo del domingo 27 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo
¿Cuáles serán las energías predominantes? ¿Qué áreas de tu vida recibirán más influencia? Descubrí cómo los astros guiarán tu camino hoy domingo 27 de setiembre de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Desde ayer la Luna en su signo los hace partícipes de lo que ocurre a su alrededor. Se sienten muy bien con quienes los rodean. ¡Adelante!
Tauro
Siguen demasiado acelerados con asuntos personales que recién podrán disfrutar a partir de mañana. Están cansados, pero también contentos.
Géminis
Todo se logra con muy buena disposición y podrán organizar muy bien la próxima semana. Encare lo pendiente y no deleguen.
Cáncer
Si hay asuntos laborales que deben terminar, ustedes tienen la capacidad para lograrlo mañana. Avancen con sus proyectos.
Leo
Desde ayer encaran muchas tareas y eso los hace sentirse bien con quienes los rodean. No se aceleren demasiado y aprendan a delegar.
Virgo
Se muestran muy enérgicos ante asuntos que a partir de mañana podrán analizar con mayor claridad. Hoy no definan nada: esperen a mañana.
Libra
Se sienten atropellados y eso puede llevarlos a momentos de negatividad. Todo cambiará de forma gradual desde mañana. No se apuren.
Escorpio
Domingo ideal para iniciar algo que necesita de su entereza para avanzar. Propónganlo y esperen al jueves. No discutan.
Sagitario
Aries los impulsa a la acción y les ofrece buenas alternativas. No se llenen de tareas que todavía no saben cómo encarar. Poco y bien.
Capricornio
Se muestran demasiado acelerados, pero a partir de mañana recuperarán seguridad y firmeza ante asuntos de futuro. No se apuren y deleguen lo que no les interesa.
Acuario
Todo se logra con su carisma habitual y eso los acerca a sus amigos. Hoy el zodíaco necesita de su habilidad para hacer reír y distender los ánimos.
Piscis
Están cansados de atender muchas tareas a la vez. Tengan presente que conviene esperar hasta el martes antes de definir asuntos importantes.
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