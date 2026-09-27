Horóscopo del domingo 27 de setiembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Desde ayer la Luna en su signo los hace partícipes de lo que ocurre a su alrededor. Se sienten muy bien con quienes los rodean. ¡Adelante!

Tauro

Siguen demasiado acelerados con asuntos personales que recién podrán disfrutar a partir de mañana. Están cansados, pero también contentos.

Géminis

Todo se logra con muy buena disposición y podrán organizar muy bien la próxima semana. Encare lo pendiente y no deleguen.

Cáncer

Si hay asuntos laborales que deben terminar, ustedes tienen la capacidad para lograrlo mañana. Avancen con sus proyectos.

Leo

Desde ayer encaran muchas tareas y eso los hace sentirse bien con quienes los rodean. No se aceleren demasiado y aprendan a delegar.

Virgo

Se muestran muy enérgicos ante asuntos que a partir de mañana podrán analizar con mayor claridad. Hoy no definan nada: esperen a mañana.

Libra

Se sienten atropellados y eso puede llevarlos a momentos de negatividad. Todo cambiará de forma gradual desde mañana. No se apuren.

Horóscopo

Escorpio

Domingo ideal para iniciar algo que necesita de su entereza para avanzar. Propónganlo y esperen al jueves. No discutan.

Sagitario

Aries los impulsa a la acción y les ofrece buenas alternativas. No se llenen de tareas que todavía no saben cómo encarar. Poco y bien.

Capricornio

Se muestran demasiado acelerados, pero a partir de mañana recuperarán seguridad y firmeza ante asuntos de futuro. No se apuren y deleguen lo que no les interesa.

Acuario

Todo se logra con su carisma habitual y eso los acerca a sus amigos. Hoy el zodíaco necesita de su habilidad para hacer reír y distender los ánimos.

Piscis

Están cansados de atender muchas tareas a la vez. Tengan presente que conviene esperar hasta el martes antes de definir asuntos importantes.

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