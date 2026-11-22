Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana termina cargada de asuntos que deberán organizar para los próximos días. No se apuren: hoy estarán más lentos de lo habitual y eso puede beneficiarlos.

Tauro

La Luna en su signo, hoy y mañana, los hace protagonistas de varias idas y vueltas. Hay tareas que solo ustedes podrán resolver. Confíen en sus posibilidades y avancen.

Géminis

No se angustien si todavía no encuentran la respuesta para un asunto personal. Todo se irá encaminando poco a poco y, a partir del martes, el panorama será más favorable.

Cáncer

Su carisma les permitirá resolver distintas situaciones. La lentitud de esta jornada juega a su favor: no se apuren ni asuman compromisos innecesarios. Hoy, menos es más.

Leo

Aunque el día resulte lento para ustedes, será una buena oportunidad para organizar la semana y proyectar un futuro próspero. Todo puede encaminarse de manera positiva.

Virgo

Tauro los ayudará a encaminar asuntos personales que hace tiempo desean concretar. Escorpio, por su parte, despertará su sensibilidad y los acercará a sus emociones.

Libra

Las cosas se desarrollan de manera oportuna y el amor ocupará un lugar importante en asuntos personales que habían dejado de lado. Estarán algo indecisos: no se apuren.

Horóscopo

Escorpio

La semana termina con un asunto pendiente que Tauro podrá ayudarlos a resolver. Tengan paciencia y no fuercen los tiempos. Lo que hoy parece difícil mejorará.

Sagitario

Será un domingo lento, con algunas dudas frente a decisiones de futuro. Lo mejor será esperar al próximo fin de semana, cuando la Luna en Leo les dará un nuevo impulso.

Capricornio

La semana termina con un proyecto importante para el futuro que podrán encaminar hoy mismo. Tauro será un gran apoyo, Escorpio puede generarles cierta incomodidad.

Acuario

El futuro está en sus manos, pero hoy deberán atender asuntos que dejaron pendientes. No intenten resolverlo todo: esperen hasta el martes para avanzar con mayor claridad.

Piscis

Hoy termina el tránsito del Sol por Escorpio y se abre una oportunidad para retomar asuntos personales que postergan. Será una jornada intensa, pero también muy positiva.

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