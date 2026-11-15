Horóscopo del domingo 15 de noviembre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El día comienza con tareas y proyectos a futuro, pero luego todo se desarrolla con mayor tranquilidad. Dejen pasar las horas y se sentirán mejor. Acuario será su mejor aliado.

Tauro

Algunos asuntos personales se resuelven favorablemente y eso les permitirá retomar tareas que vienen postergando desde hace tiempo. Avancen con confianza.

Géminis

Todo comienza a resolverse mejor y recuperan el entusiasmo. Acuario será su mejor opción para impulsar proyectos a futuro. Confíen en sus posibilidades.

Cáncer

Su comunicación mejora respecto a los últimos días. No se apresuren a dar opiniones: el miércoles podrán manejar cualquier asunto con mayor claridad.

Leo

Con el paso de las horas podrían sentirse cada vez más complicados. Eviten proyectar a futuro: los asuntos pendientes recién encontrarán solución el viernes.

Virgo

Estarán flexibles y con grandes proyectos a futuro que podrán encaminar de manera lenta, pero constante. Acuario será su mejor aliado. Búsquenlo.

Libra

Los asuntos afectivos comienzan a resolverse favorablemente y mucho dependerá de cómo se expresen. No posterguenconversaciones pendientes y hablen con claridad.

Horóscopo

Escorpio

Notarán que los escuchan y comprenden mucho más que antes. Hoy el futuro está en sus manos. Acuario los impulsa y Leo puede frenarlos. Ustedes eligen.

Sagitario

Sus amigos de Acuario les aportarán energía y nuevas ideas para el futuro. Acérquense a ellos y disfruten de buenos momentos compartidos.

Capricornio

Terminan la semana con un gran alivio por decisiones que ya tomaron. Los encuentros con amigos serán muy positivos. No se aíslen.

Acuario

La Luna ingresa en su signo y los ayudará a sentirse más tranquilos frente a decisiones personales que vienen postergando. Anímense a avanzar sin miedo a equivocarse.

Piscis

Todo se logra gracias a su buena disposición. Eviten contradecir propuestas de personas que todavía no conocen bien. Dejen fluir y esperen al miércoles.

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